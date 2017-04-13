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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

С почином: в Челябинской области зафиксирован первый в 2017 году лесной пожар

С почином: в Челябинской области зафиксирован первый в 2017 году лесной пожар

На Южном Урале начались лесные пожары.

Как сообщили РИА в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, возгорание произошло на территории Шершневского лесничества в Сосновском районе региона.

Пожар охватил площадь 1,22 гектара. На его тешунии были задействованы 5 человек и 1 единица техники.

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Напомним, с 10 апреля по решению губернатора Бориса Дубровского в регионе действует пожароопасный сезон. В нынешнем году он начался на 5 дней раньше, чем в 2016-м, в связи с активным ростом температуры воздуха.

Отметим, что в пожароопасный сезон 2016 года было ликвидировано 572 лесных пожара на общей площади 2,7 тысячи гектаров, в том числе 11 крупных на площади 713,5 гектара. По сравнению с 2015 годом количество пожаров увеличилось на 9%, площадь снизилась на 23 %. Средняя площадь одного пожара составила 4,7 гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.17

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