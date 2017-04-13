В Челябинске рыбак погиб, провалившись под лед

Публикации за 13.04.17

Челябинские спасатели вытащили рыбака из полыньи на озере Смолино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, инцидент произошел около 19:00 в среду, 12 апреля, на озере Смолино в Ленинском районе областного центра.

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К месту ЧП по вызову прибыли челябинские спасатели, сотрудники МЧС и врачи городской станции скорой медицинской помощи. Специалисты ЧГСС с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали мужчину из полыньи.

Пожарные помогли транспортировать пострадавшего до кареты скорой медицинской помощи. В автомобиле врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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