На юге Челябинской области пропал восьмилетний школьник

Публикации за 13.04.17

Брединские полицейские разыскивают без вести пропавшего школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области восьмилетний Денис Буканов ушел из дома около 18:00 12 апреля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 100-110 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета, глаза карие. Был одет: куртка болоньевая защитного (коричневого) цвета, трико темно-синего цвета с двумя полосками по бокам голубого цвета, кроссовки зимние черного цвета с серо-синими вставками на липучках и шнурках, шапка черного цвета.

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Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8(351)4134213, 4135989 либо в ближайший отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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