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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

«Мусорную реформу» на Южном Урале поддерживают только чиновники

«Мусорную реформу» на Южном Урале поддерживают только чиновники

Изменения в правилах обращения с коммунальными отходами в Челябинской области поддерживают только чиновники.

Как передает корреспондент РИА , большинство южноуральских экспертов считают, что реформировать «мусорную» отрасль необходимо. Однако предложенный федералами рецепт изменений мало кого устраивает. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС по итогам очередного экспертного опроса.

Напомним, согласно проводимой ныне реформе, в каждом регионе должны появится один или несколько операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках частно-государственного партнерства им предстоит построить сеть полигонов ТКО.

В свою очередь, жителям придется платить уже не за вывоз мусора, как сейчас, а за услугу по транспортировке и хранению ТКО, что приведет к росту платежа примерно на порядок. Поддерживают ли подобный порядок южноуральские эксперпты, и решили выяснить сотрудники РАНХиГС.

Большинство участников опроса (56,8%) отметили, что поддерживают саму инициативу, но, вместе с тем, отмечают необходимость ее доработки. Такое мнение чаще остальных высказывали представители бизнес-структур и общественных организаций.

«Новый День – Челябинск» , и

Более четверти опрошенных (27%) данное нововведение не поддерживают. Это, в большинстве своем, эксперты из области культуры и образования, а также представители СМИ.

Наконец, полностью поддержали новые правила обращения с ТКО лишь 5,4% опрошенных нами экспертов. Как правило, среди них чаще представлены муниципальные служащие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.17

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