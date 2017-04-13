Южноуралец, расправившийся с пенсионером на пару с психбольным приятелем, проведет в колонии больше 18 лет

Публикации за 13.04.17

Осужден южноуралец, расправившийся вместе с приятелем над пенсионером.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, житель Ашинского района признан виновным в убийстве группой лиц и разбое.

Трагедия произошла 9 апреля прошлого года в поселке Новозаречный. Южноуралец и его приятель приехали в населенный пункт в поисках денег на выпивку. В одном из магазинов они разговорились с пенсионером, покупавшим алкоголь. Мужчина пригласил своих новых знакомых к себе на застолье.

Но гости решили убить пенсионера и забрать его вещи. Сначала они стали избивать хозяина дома, заставляя сказать, где он прячет деньги, но пенсионер наотрез отказался говорить и даже попытался сопротивляться. Тогда южноуральцы схватились за ножи и нанесли ему множественные удары. От полученных ран мужчина скончался. «Гости» же продолжили задуманное, начав выносить все, что показалось им ценным. Криминальная парочка прихватила собой не только деньги хозяина (чуть больше тысячи рублей), но и его телевизор, светильники, столовые приборы.

Погубила преступников жадность: стараясь вынести как можно больше вещей, они и не заметили, как к месту преступления подошли соседи пенсионера. Они задержали убийц и вызвали полицию.

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В ходе психиатрической экспертизы, проводившейся по ходатайству следователей, выяснилось, что один из разбойников невменяем. Его отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Второй налетчик был приговорен к 18 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Также он должен будет выплатить сыну убитого 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить 28 тысяч рублей расходов на погребение.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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