В Челябинске на «зебре» сбили женщину с детской коляской

Публикации за 13.04.17

В Челябинске сбили женщину с грудничком, переходившую дорогу на «зеленый».

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 12 апреля, около 15:00 на на пересечении улиц Хмельницкого и Румянцева в Металлургическом районе.

Челябинка с детской коляской, в которой находился девятимесячный младенец, переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время на нее совершил наезд ВАЗ-111730, выполнявший поворот налево.

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От удара коляска перевернулась. Ребенок чудом не получил травм. У самой челябинки врачи диагностировали многочисленные ушибы.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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