В Челябинской области под суд пойдет директриса, присвоившая премии подчиненных

Публикации за 13.04.17

Жительница Уйского района пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», занимая должность и.о. директора одного из местных образовательных учреждений, женщина заставила своих подчиненных отдавать ей часть премиальных выплат.

Материалы уголовного дела уже направлены в районный суд для рассмотрения по существу. Установлено, что обвиняемая издала и подписала приказ о премировании сотрудников учреждения, которым руководила. Впоследствии эти бумаги передавались в бухгалтерию, где подчиненным выдавались выплаты. Однако после этого директриса потребовала от работников вернуть часть премиальных доплат, пишет «31tv». Заполученными таким образом деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

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Когда этот факт вскрылся, нарушительница полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке. Суд над дамой пройдет 19 апреля.

Челябинск, Олег Кирьянов

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