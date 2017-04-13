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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

В Челябинской области под суд пойдет директриса, присвоившая премии подчиненных

В Челябинской области под суд пойдет директриса, присвоившая премии подчиненных

Жительница Уйского района пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как передает корреспондент РИА , занимая должность и.о. директора одного из местных образовательных учреждений, женщина заставила своих подчиненных отдавать ей часть премиальных выплат.

Материалы уголовного дела уже направлены в районный суд для рассмотрения по существу. Установлено, что обвиняемая издала и подписала приказ о премировании сотрудников учреждения, которым руководила. Впоследствии эти бумаги передавались в бухгалтерию, где подчиненным выдавались выплаты. Однако после этого директриса потребовала от работников вернуть часть премиальных доплат, пишет «31tv». Заполученными таким образом деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

«Новый День – Челябинск» , и

Когда этот факт вскрылся, нарушительница полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке. Суд над дамой пройдет 19 апреля.

Челябинск, Олег Кирьянов

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