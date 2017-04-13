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Публикации за 13.04.17

На границе Челябинской области арестовали пять сотен китайских зверьков

На границе Челябинской области арестовали пять сотен китайских зверьков

Челябинские таможенники изъяли партию контрафактных игрушек.

Как сообщили агентству в пресс-службе Уральского таможенного управления, около 500 единиц поддельных плюшевых зверьков брендов TY и Beanie Boos пытались перевезти из Китая представители российской компании. При себе у импортера не оказалось разрешительных документов.

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Таможенники отправили запрос производителям детских игрушек, те подтвердили, что изъятый товар является контрафактом.

Плюшевые зверьки, сшитые в Поднебесной, оказались низкосортной копией оригинальной продукции, практически все игрушки имели неаккуратные швы и неправильные пропорции.Правообладатель потребовал привлечь импортера к ответственности, оценив щерб в 200 тысяч рублей.

По факту нарушения авторских и смежных прав в отношении российской компании возбуждено административное дело. Санкция статьи предусматривает наказание для юридически лиц в виде штрафа до 40 тысяч рублей с последующей конфискацией товара.

Челябинск, Юлия Димова

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