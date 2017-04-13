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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

В Челябинске рухнувшая на тротуар стена едва не убила прохожих

В Челябинске рухнувшая на тротуар стена едва не убила прохожих

В центре Челябинске на тротуар рухнула массивная стена.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня на пересечении проспекта Ленина и улицы 40-летия Окатября.

Кирпичная кладка рухнула непосредственно на тротуар, на котором часто находилось довольно большое количество людей. Лишь по счастливой случайности в момент обрушения конструкции под нее не попал никто из пешеходов: несколько случайных прохожих успели пройти по этому участку буквально за секунды до обрушения.

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«У нас напротив офис, цитирует «Первый областной» одного из очевидцев происшествия. – Мы услышали громкий звук обрушения, сразу вышли на улицу и увидели, что произошло. Там рядом тротуар, по которому я и сам каждый день хожу. В этот момент рядом находились люди, к счастью никого не задело, они как раз успели пройти этот участок». О причинах обрушения конструкции стены пока ничего не известно.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.04.17

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