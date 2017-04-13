NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.04.17

Бывший губернатор Челябинской области объявлен в розыск

Бывший губернатор Челябинской области объявлен в розыск

Следователи объявили в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как уже сообщал , экс-глава Южного Урала в третий раз не явился на допрос, назначенный ему на сей раз на 10 апреля. До этого бывший высокопоставленный чиновник проигнорировал две повестки на допрос в марте этого года.

Как сообщают адвокаты Михаила Юревича, их подзащитный через своих официальных представителей предоставил следователям медицинские документы по поводу состояния своего здоровья, что мешает ему явиться на допрос 10 апреля. Однако представителей СКР это не удовлетворило. Тем более, что бывшего чиновника и экс-депутата Госдумы предупреждали: если он пренебрежет приглашением на допрос в третий раз, будет объявлен в розыск.

«Новый День – Челябинск» , и

Ожидается, что уже сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством о заочном аресте бывшего губернатора. Если суд примет соответствующее решение, силовики получат право объявить Юревича в международный розыск. По официальным данным, полученным от адвокатов бывшего главы региона, он на данный момент проходит лечение на территории Израиля. Ранее появлялась информация, что экс-глава Южного Урала намерен пройти дополнительное медицинское обследование в Лондоне.

Напомним, Михаилу Юревичу вменяется получение взятки в особо крупном размере и склонение к клевете.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.04.17

В Челябинске рухнувшая на тротуар стена едва не убила прохожих. / Вместо пшеницы – груды щебня: брединские чиновники без торгов сдали в аренду сельхозугодья. / На границе Челябинской области арестовали пять сотен китайских зверьков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter