Бывший губернатор Челябинской области объявлен в розыск

Публикации за 13.04.17

Следователи объявили в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как уже сообщал «Новый День», экс-глава Южного Урала в третий раз не явился на допрос, назначенный ему на сей раз на 10 апреля. До этого бывший высокопоставленный чиновник проигнорировал две повестки на допрос в марте этого года.

Как сообщают адвокаты Михаила Юревича, их подзащитный через своих официальных представителей предоставил следователям медицинские документы по поводу состояния своего здоровья, что мешает ему явиться на допрос 10 апреля. Однако представителей СКР это не удовлетворило. Тем более, что бывшего чиновника и экс-депутата Госдумы предупреждали: если он пренебрежет приглашением на допрос в третий раз, будет объявлен в розыск.

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Ожидается, что уже сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством о заочном аресте бывшего губернатора. Если суд примет соответствующее решение, силовики получат право объявить Юревича в международный розыск. По официальным данным, полученным от адвокатов бывшего главы региона, он на данный момент проходит лечение на территории Израиля. Ранее появлялась информация, что экс-глава Южного Урала намерен пройти дополнительное медицинское обследование в Лондоне.

Напомним, Михаилу Юревичу вменяется получение взятки в особо крупном размере и склонение к клевете.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.04.17

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