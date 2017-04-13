Под Челябинском разлив реки затопил мост между Рощино и Ужевкой

Публикации за 13.04.17

В Сосновском районе из-за разлива реки затоплен мост между Рощино и Ужевкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители расположенной в Сосновском районе деревни Ужевка, которые трудятся на предприятиях расположенного рядом поселка Рощино, отныне вынуждены брать отпуска – люди просто не могут объехать потоп.

Людям приходится ждать, пока вода не спадет, и у них снова появится возможность добираться на работу привычным путем. Местные школьники, посещающие школы в Рощино, также вынуждены сидеть дома на внезапных каникулах.

По словам одной из местных жительниц, разлив реки начался еще 8 апреля, пишет «Сосновская нива». Тогда по мосту еще можно было как-то проехать, но утром 10 апреля пошел дождь, который прибавил воды, поэтому легковые автомобили уже не решаются соваться на единственный небольшой мостик. Мост этот, к слову, уходит под воду ежегодно. А в этом году вода в реке поднялась больше обычного, поэтому затопление может продержаться до пары недель.

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Между тем, областные власти не намерены вмешиваться в ситуацию. Разработанный проект нового моста, приспособленного для пропуска паводковых вод, требует для реализации 24 миллионов рублей. Тратить такую «гигантскую» сумму на благо нескольких сотен жителей деревни чиновники считают слишком расточительным.

Челябинск, Олег Кирьянов

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