Южноуральский детсад заплатит 100 тысяч рублей за разбитую голову ребенка

Публикации за 13.04.17

Жительница Сосновского района отсудила у детского сада компенсацию за травму ребенка.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в надзорный орган обратились родители воспитанника детского сада села Долгодеревенское. По словам заявителей, в октябре 2015 года их шестилетний сын упал на скользком полу в коридоре дошкольного учреждения. Ребенка с серьезной травмой головы доставили в больницу.

В ходе проверки установлено, что несчастный случай произошел вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей воспитателем детского сада. Работника учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Согласно требованиям законодательства, в случае причинения вреда малолетним, образовательная организация, где в этот период находился ребенок, обязана возместить пострадавшему компенсацию материального ущерба и морального вреда, если не будет доказано обратное.

Районный суд постановил выплатить детсадовцу 100 тысяч рублей. Челябинский областной суд, согласившись с доводами прокурора, признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Челябинск, Юлия Димова

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