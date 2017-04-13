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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

На Южный Урал движутся похолодание и шторм

На Южный Урал движутся похолодание и шторм

К концу недели в Челябинской области существенно похолодает.

Как передает корреспондент РИА , до конца недели регион ждет дождливая и ветреная погода.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, в пятницу по области ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, отдельные порывы которого могут достигать 16 метров в секунду. И это только начало.

В субботу, 15 апреля, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду, а в воскресенье – 22 метров в секунду. Осадки в виде дождя и мокрого снега синоптики обещают ночью 15 и 16 апреля.

«Новый День – Челябинск» , и

Постепенно будет опускаться и столбик термометра. Так, если завтра, по расчетам метеорологов, днем на Южном Урале будет +10, +15, то в воскресенье, 16 апреля, ожидается лишь +3, +8.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.17

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