В Миассе у многоквартирного дома после ремонта сорвало крышу

Публикации за 13.04.17

В одном из многоквартирных малоэтажных домов Миасса накануне сорвало кровлю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший понедельник жильцы дома №32 по Молодежной улице в районе «Машгородка» были озадачены тем фактом, что кровля здания оказалась сорвана ветром. И удивление граждан можно понять, ведь всего год тому назад здесь проводили капитальный ремонт крыши.

Сотрудники управляющей компании оперативно отреагировали на это происшествие, сразу же сообщив о нем в отделение Регионального оператора капремонта.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По словам представителя Регоператора в Миассе Дамира Галакбарова, к месту происшествия сразу же вызвали представителей подрядчика, который выполнял ремонтные работы и дал на них гарантию сроком в пять лет. В присутствии официальных лиц здесь были составлены все соответствующие акты.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.04.17

На Южный Урал движутся похолодание и шторм. / Южноуральский детсад заплатит 100 тысяч рублей за разбитую голову ребенка. / Под Челябинском разлив реки затопил мост между Рощино и Ужевкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»