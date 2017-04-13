NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.04.17

В Миассе у многоквартирного дома после ремонта сорвало крышу

В Миассе у многоквартирного дома после ремонта сорвало крышу

В одном из многоквартирных малоэтажных домов Миасса накануне сорвало кровлю.

Как передает корреспондент РИА , в минувший понедельник жильцы дома №32 по Молодежной улице в районе «Машгородка» были озадачены тем фактом, что кровля здания оказалась сорвана ветром. И удивление граждан можно понять, ведь всего год тому назад здесь проводили капитальный ремонт крыши.

Сотрудники управляющей компании оперативно отреагировали на это происшествие, сразу же сообщив о нем в отделение Регионального оператора капремонта.

«Новый День – Челябинск» , и

По словам представителя Регоператора в Миассе Дамира Галакбарова, к месту происшествия сразу же вызвали представителей подрядчика, который выполнял ремонтные работы и дал на них гарантию сроком в пять лет. В присутствии официальных лиц здесь были составлены все соответствующие акты.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.04.17

На Южный Урал движутся похолодание и шторм. / Южноуральский детсад заплатит 100 тысяч рублей за разбитую голову ребенка. / Под Челябинском разлив реки затопил мост между Рощино и Ужевкой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter