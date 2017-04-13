NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.04.17

В Трехгорном за оскорбление автоинспектора водителя лишили прав и смартфона

В Трехгорном за оскорбление автоинспектора водителя лишили прав и смартфона

У жителя южноуральского ЗАТО забрали водительские права и смартфон за оскорбление автоинспектора.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, житель Челябинска, который долгое время разыскивался приставами, а впоследствии еще и оскорбил сотрудника полиции, накануне получил наказание в виде административного ареста, 120-ти часов обязательных работ, лишения водительских прав и ареста мобильного телефона.

В минувший вторник сотрудники автоинспекции остановили автомобиль 21-летнего молодого человека для проверки документов. Парень при этом начал вести себя агрессивно и отказывался подчиняться требованиям стражей порядка. За это его привлекли к административной ответственности.

«Новый День – Челябинск» , и

Позднее было установлено, что за задержанным числится 25 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму в 20 тысяч 400 рублей. Приставы до этого момента никак не могли разыскать должника – мужчина зарегистрирован в Трехгорном, но фактически проживает в областном центре.

Теперь же по решению суда нарушитель получил пять суток административного ареста, а также по 120 часов обязательных работ за каждое нарушение и арест смартфона в счет уплаты задолженности по непогашенным штрафам.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.04.17

В Миассе у многоквартирного дома после ремонта сорвало крышу. / На Южный Урал движутся похолодание и шторм. / Южноуральский детсад заплатит 100 тысяч рублей за разбитую голову ребенка.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter