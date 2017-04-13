В Трехгорном за оскорбление автоинспектора водителя лишили прав и смартфона

Публикации за 13.04.17

У жителя южноуральского ЗАТО забрали водительские права и смартфон за оскорбление автоинспектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, житель Челябинска, который долгое время разыскивался приставами, а впоследствии еще и оскорбил сотрудника полиции, накануне получил наказание в виде административного ареста, 120-ти часов обязательных работ, лишения водительских прав и ареста мобильного телефона.

В минувший вторник сотрудники автоинспекции остановили автомобиль 21-летнего молодого человека для проверки документов. Парень при этом начал вести себя агрессивно и отказывался подчиняться требованиям стражей порядка. За это его привлекли к административной ответственности.

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Позднее было установлено, что за задержанным числится 25 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму в 20 тысяч 400 рублей. Приставы до этого момента никак не могли разыскать должника – мужчина зарегистрирован в Трехгорном, но фактически проживает в областном центре.

Теперь же по решению суда нарушитель получил пять суток административного ареста, а также по 120 часов обязательных работ за каждое нарушение и арест смартфона в счет уплаты задолженности по непогашенным штрафам.

Челябинск, Олег Кирьянов

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