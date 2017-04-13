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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

Пьяный миасец бросился поезду наперерез

Пьяный миасец бросился поезду наперерез

В Миассе электричка едва не задавила мужчину.

Как сообщили РИА в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, ЧП произошло накануне днем на станции Миасс. Пьяный горожанин решил проскочить пути перед близко идущим транспортом.

Заметив пешехода, машинист электропоезда Златоуст – Челябинск подал предупредительный сигнал, но это мужчину не остановило. В последний момент железнодорожник экстренно затормозил, однако избежать столкновения не удалось.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате происшествия пострадавший с ушибом головы доставлен в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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