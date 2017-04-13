Пьяный миасец бросился поезду наперерез

Публикации за 13.04.17

В Миассе электричка едва не задавила мужчину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, ЧП произошло накануне днем на станции Миасс. Пьяный горожанин решил проскочить пути перед близко идущим транспортом.

Заметив пешехода, машинист электропоезда Златоуст – Челябинск подал предупредительный сигнал, но это мужчину не остановило. В последний момент железнодорожник экстренно затормозил, однако избежать столкновения не удалось.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В результате происшествия пострадавший с ушибом головы доставлен в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.04.17

В Трехгорном за оскорбление автоинспектора водителя лишили прав и смартфона. / В Миассе у многоквартирного дома после ремонта сорвало крышу. / На Южный Урал движутся похолодание и шторм. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»