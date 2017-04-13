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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

Люди прыгали из окон: пожар заблокировал в трехэтажке три десятка магнитогорцев

Люди прыгали из окон: пожар заблокировал в трехэтажке три десятка магнитогорцев

Из пылающего дома в Магнитогорске эвакуировали почти три десятка человек.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел сегодня ночью в жилом 3-этажном доме в Магнитогорске.

Спустя всего 9 минут после начала пожара к месту происшествия прибыли два отделения пожарных расчетов, установившие, что огнем охвачено здание коридорного типа, что осложняет борьбу с пламенем и эвакуацию людей, потому как коридор уже заполнен продуктами горения.

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«На момент прибытия огнеборцев коридоры и лестничные клетки в здании оказались задымлены. Кроме того, дым моментально распространялся по пустотным конструкциям, проникая во все этажи, что не позволяло жильцам самостоятельно покинуть горящее здание». Квартиры первого этажа люди покидали, выпрыгивая из окон, жильцы второго и третьего этажей продолжали просить о помощи. Двух магнитогорцев с третьего этажа пожарным удалось эвакуировать по выдвижной лестнице через окна.

Всего же во время проверки помещений в здании было обнаружено и эвакуировано 29 жильцов, в том числе 10 детей. По данным ГУ МЧС, при пожаре ни один из жильцов дома не пострадал.

Челябинск, Олег Кирьянов

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