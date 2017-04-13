Рынок недвижимости Челябинска: падение продолжается

Публикации за 13.04.17

Цены на квартиры и загородную недвижимость в Челябинске продолжают падать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты портала Domofond.ru проанализировали динамику цен на продажу и аренду жилья в Челябинске за первый квартал 2017 года . По данным сайта, цены на квартиры и загородную недвижимость снизились с конца прошлого года.

Согласно данным Domofond.ru, в I квартале 2017 года в Челябинске доля спроса на однокомнатные квартиры выросла на 0,6%, на трехкомнатные – на 0,2%. Доля спроса на двухкомнатные квартиры, напротив, сократилась на 1,2%.

В структуре предложения на вторичном рынке Челябинска изменения минимальны: доля «однушек» увеличилась на 0,3%, доля «двушек» – на 0,1%, а «трешек» сократилась на 0,4%.

В перовом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в среднем по кварталу понизилась на 0,9% – с 42,6 тысячи рублей до 42,3 тысячи рублей. Основное понижение цен в Челябинске произошло в феврале и марте, когда жилье подешевело в среднем на 0,9%. В результате в марте по сравнению с декабрем цена снизилась на 1,7% (до 41,9 тысячи рублей).

Динамика стоимости жилья в городе немного отличается в зависимости от района. Так, максимальное снижение цен зафиксировано в Металлургическом районе (-2,1%), а минимальное – в Центральном (-0,2%),

«Важно понимать, что представленные цифры отражают данные по предложениям, а итоговые суммы при совершении сделок могут отличаться», – отмечают авторы исследования, прозрачно намекая, что реальные цены могут быть еще ниже.

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Наблюдается снижение и на рынке арендного жилья. В среднем за 1 квартал этого года стоимость аренды уменьшилась на 1,8%. При этом в сегменте двухкомнатных объектов отмечено повышение на 2,4%. Зато ставки аренды «однушек» снизились на 0,5%, а «трешек» – и вовсе на 5,7%.

Наконец, загородные дома в первом квартале 2017 года в сравнении с предыдущим периодом подешевели на 1,2%. Если ранее квадратный метр в них стоил в среднем 27,1 тысячи рублей, то сейчас – 26,8 тысячи рублей.

Сильнее всего – на 1,6% – снизилась стоимость домов площадью менее 75 квадратных метров. Дома площадью более 150 «квадратов», напротив, подорожали на 1,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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