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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

Бывшего омбудсмена в Челябинской области обвинили в неповиновении полиции

Бывшего омбудсмена в Челябинской области обвинили в неповиновении полиции

Экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова обвиняют в противодействии полиции.

Как передает корреспондент РИА , правозащитника препроводили в отдел полиции «Курчатовский» сегодня днем с парковки на улице Хариса Юсупова. В мэрии Челябинска настаивают, что автостоянка незаконна, однако г-н Севастьянов опровергает чиновников. «В Челябинске под видом борьбы с нелегальными парковками захватывают легальные», – заявляет юрист.

Конфликт между правозащитником и представителями муниципалитета и полиции произошел, когда последние пытались демонтировать ограждение парковки. Алексей Севастьянов заявил, что представляет интересы собственника автостоянки и попытался выяснить, на каком основании сносят забор, что является, по его мнению, нарушением прав его клиентов. Между тем, в КУиЗО города настаивают, что земельный участок, на котором организована стоянка, никому не принадлежит. Соответственно, и парковка находится здесь незаконно.

«Новый День – Челябинск» , и

Так или иначе, поведение правозащитника стражи порядка расценили как неповиновение законному требованию сотрудников полиции и воспрепятствовании исполнения ими служебных обязанностей. Был составлен соответствующий протокол и возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь г-ну Севастьянову грозит до 15 суток ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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