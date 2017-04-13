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Челябинск

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Публикации за 13.04.17

Год экологии: южноуральцы бегут на Дальний Восток

Год экологии: южноуральцы бегут на Дальний Восток

Первые южноуральцы подали заявки на участие в программе «Дальневосточный гектар».

Как передает корреспондент РИА , пока власти Челябинской области всех уровней думают об улучшении экологического имиджа региона и уверяют его жителей, что все не так плохо, как пишут некоторые СМИ, южноуральцы начинают «голосовать ногами».

По информации пресс-службы филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области, на сегодняшний день 3 южноуральца обратились в офисы МФЦ и пункты приема-выдачи Кадастровой палаты и изъявили желание стать получателями «дальневосточного гектара».

Напомним, с февраля 2017 года любой гражданин России может подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, находящегося на территории Дальневосточного федерального округа (ранее это могли сделать лишь жители Дальнего Востока).

Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», необходимо авторизоваться в Федеральной информационной системе «На Дальний Восток» (https://надальнийвосток.рф), используя Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) с помощью подтвержденной учетной записи.

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У жителей Челябинской области существует возможность подать заявку на получение «дальневосточного гектара», обратившись в пункты приема-выдачи документов Кадастровой палаты и в офисы МФЦ (Многофункциональный центр «Мои документы»), где каждому южноуральцу окажут консультативную помощь при подаче заявления о предоставлении земельного участка посредством Федеральной информационной системы «На Дальний Восток», напоминают в региональном филиале Росреестра. При этом для оформления заявления необходимы паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.

Отметим, что на официальном сайте правительства Челябинской области также приводится данная информация со ссылкой на кадастровую палату. Однако данные о южноуральцах, уже подавших заявки, по какой-то причине отсутствуют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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