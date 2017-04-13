«Денег у людей нет»: южноуральцы экономят на продуктах, чтобы хватило на коммуналку

Публикации за 13.04.17

Челябинские ритейлеры признали отсутствие у горожан интереса к продуктовой экзотике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска сокращают свои расходы везде, где только могут. Это признали участники круглого стола, посвященного ситуации, сложившейся на рынке платных услуг.

«Денег у людей нет! – заявил коммерческий директор одной из розничных сетей города Андрей Грибанов. – Раньше мы в основном работали на ассортимент, пытались удивлять потребителя, привозили то, чего в области не было – итальянские фрукты и овощи, московские кондитерские изделия и тому подобное. Сейчас это или невозможно в связи с санкциями, или не нужно, потому что у людей нет денег, чтобы покупать все это. Ассортимент сократился на 20%. Все, что сегодня помогает завоевывать клиента, – это цена. Мы постоянно устраиваем какие-то акции. Но ценовая акция – это та акция, где не зарабатывает никто. Это ноль, даже минус. К сожалению, тенденция такова, что люди вынуждены ограничивать себя, в том числе и в продуктах питания».

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Но есть и такие сферы, где расходы южноуральцев растут. Увы, рост этот никоим образом не связан с их желанием. Речь идет, прежде всего, о жилищно-коммунальном хозяйстве. Из 138 миллиардов рублей, потраченных жителями области на оплату услуг, 26% приходится именно на «коммуналку». Эта отрасль продемонстрировала в 2016 году рост, что не удивительно при непрерывном ежегодном росте тарифов ЖКХ. Кстати, еще одна вещь, на которой южноуральцы не экономят, – здоровье своих домашних питомцев. Все остальные направления продемонстрировали падение 1 до 15%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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