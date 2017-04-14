В Челябинской области на школьника упали футбольные ворота

Публикации за 14.04.17

В Кыштыме ветер снес футбольные ворота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в четверг во второй половине дня во время тренировки одной из детских команд футбольном поле физкультурно-спортивного комплекса.

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Школьники отрабатывали голы и пасы в условиях сильного и порывистого ветра. При этом ворота не были зафиксированы, пишет «Кыштымский рабочий». Наконец, один из порывов ветра повалил спортивное сооружение на 13-летнего подростка.

Мальчика доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом голени, оставив на стационарное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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