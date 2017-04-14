В Челябинской области на школьника упали футбольные ворота

В Кыштыме ветер снес футбольные ворота.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в четверг во второй половине дня во время тренировки одной из детских команд футбольном поле физкультурно-спортивного комплекса.
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Школьники отрабатывали голы и пасы в условиях сильного и порывистого ветра. При этом ворота не были зафиксированы, пишет «Кыштымский рабочий». Наконец, один из порывов ветра повалил спортивное сооружение на 13-летнего подростка.
Мальчика доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом голени, оставив на стационарное лечение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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