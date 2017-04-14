ЧелябГЭТ оживил троллейбусный маршрут №21. Как всегда, на лето

Публикации за 14.04.17

Челябинский троллейбусный маршрут переходит на летний график работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с субботы, 15 апреля, в связи с началом садоводческого сезона увеличивается количество рейсов на троллейбусном маршруте №21 «Вокзал – ТЭЦ-3».

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По выходным дням на этом направлении будет работать 8 троллейбусов с интервалом движения 15 минут. В будни на маршруте задействуют 6 машин с интервалом 20 минут.

Напомним, в зимний период движение троллейбусов на данном маршруте было организовано в режиме спецрейсов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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