В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны в праздничные дни смогут ездить по межгороду бесплатно

Публикации за 14.04.17

Проезд по межгороду на 5 дней станет для южноуральцев – ветеранов Великой Отечественной бесплатным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, с 6 по 10 мая на междугородних маршрутах по территории региона будет организован бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц.

Право бесплатного проезда будет предоставляться на основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны при обращении в кассы автовокзала.

Кроме того, руководителям автовокзалов даны рекомендации по предоставлению ветеранам, при наличии, комнаты отдыха для комфортабельного ожидания отправления рейса.

«Должное внимание ветеранам Великой Отечественной войны необходимо уделять каждый день. Меньшее, что наше министерство, со своей стороны, может сделать для них в эти праздничные дни – обеспечить бесплатным проездом. Также хочется предложить городским перевозчикам, работающим в сфере маршрутного такси, поддержать нашу акцию. Такое событие, как годовщина Великой Победы, не может оставить никого равнодушным», – подчеркнул министр Дмитрий Микулик.

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Напомним, организация бесплатного проезда для участников Великой Отечественной в праздничные дни – одна из традиционных акций на Южном Урале. Как правило, к ней также присоединяются муниципальные и частные перевозчики в городах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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