Крупная птицефабрика Челябинской области заплатит за загрязнение земли нефтепродуктами 30 миллионов рублей

Публикации за 14.04.17

Загрязнение земель нефтепродуктами обошлось крупной птицефабрике Южного Урала в 30 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Аргаяшский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде фабрикой «Уралбройлер».

Нарушения были выявлены в ходе выездной проверки, в ходе которой эксперты обнаружили загрязненеие земли сельхозназначения нефтепродуктами в районе производственной площадки, расположенной в поселке Ишалина Аргаяшского района.

Согласно результатам контроля Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу выявлено превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз.

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На основании постановлений прокурора ЗАО «Уралбройлер» было оштрафовано за уничтожение плодородного слоя почвы, а также невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду на общую сумму 440 тысяч рублей.

Кроме того, по решению Аргаяшского суда компании придется выплатить 29,8 миллиона рублей, выполнить природоохранные мероприятия и произвести рекультивацию земель сельскохозяйственного назначения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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