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Публикации за 14.04.17

Крупная птицефабрика Челябинской области заплатит за загрязнение земли нефтепродуктами 30 миллионов рублей

Крупная птицефабрика Челябинской области заплатит за загрязнение земли нефтепродуктами 30 миллионов рублей

Загрязнение земель нефтепродуктами обошлось крупной птицефабрике Южного Урала в 30 миллионов рублей.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, Аргаяшский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде фабрикой «Уралбройлер».

Нарушения были выявлены в ходе выездной проверки, в ходе которой эксперты обнаружили загрязненеие земли сельхозназначения нефтепродуктами в районе производственной площадки, расположенной в поселке Ишалина Аргаяшского района.

Согласно результатам контроля Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу выявлено превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз.

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На основании постановлений прокурора ЗАО «Уралбройлер» было оштрафовано за уничтожение плодородного слоя почвы, а также невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду на общую сумму 440 тысяч рублей.

Кроме того, по решению Аргаяшского суда компании придется выплатить 29,8 миллиона рублей, выполнить природоохранные мероприятия и произвести рекультивацию земель сельскохозяйственного назначения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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