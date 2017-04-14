Крупная птицефабрика Челябинской области заплатит за загрязнение земли нефтепродуктами 30 миллионов рублей

Загрязнение земель нефтепродуктами обошлось крупной птицефабрике Южного Урала в 30 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Аргаяшский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде фабрикой «Уралбройлер».
Нарушения были выявлены в ходе выездной проверки, в ходе которой эксперты обнаружили загрязненеие земли сельхозназначения нефтепродуктами в районе производственной площадки, расположенной в поселке Ишалина Аргаяшского района.
Согласно результатам контроля Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу выявлено превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз.
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На основании постановлений прокурора ЗАО «Уралбройлер» было оштрафовано за уничтожение плодородного слоя почвы, а также невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду на общую сумму 440 тысяч рублей.
Кроме того, по решению Аргаяшского суда компании придется выплатить 29,8 миллиона рублей, выполнить природоохранные мероприятия и произвести рекультивацию земель сельскохозяйственного назначения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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