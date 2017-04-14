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Публикации за 14.04.17

Авария на автозаводе «Урал»: в одном из цехов обрушилась внутренняя перегородка

Авария на автозаводе «Урал»: в одном из цехов обрушилась внутренняя перегородка

В Миассе на автомобильном заводе «Урал» обрушилась внутренняя перегородка в одном из цехов.

Как передает корреспондент РИА , ЧП произошло сегодня около 3:30.

Как рассказали агентству собственные источники, в цехе «Нормаль» термического производства автозавода произошло разрушение конденсатной установки. В результате аварии обрушилась внутренняя перегородка цеха, а также повылетали стекла в производственном помещении.

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В пресс-службе предприятия отказались комментировать ЧП, сославшись на отсутствие руководителя подразделения. По данным источников РИА , инцидент обошелся без жертв.

В настоящее время на автозаводе действует специальная комиссия. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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