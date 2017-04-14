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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

На челябинца, избившего участкового врача, завели два уголовных дела

На челябинца, избившего участкового врача, завели два уголовных дела

В Челябинске по факту нападения на врача-терапевта возбуждено сразу два уголовных дела.

Как уже сообщал , инцидент произошел 12 апреля на северо-западе областного центра. Участковый врач приехала на вызов к молодой девушке, заболевшей ОРВИ. На пороге квартиры вместе с отцом пациентки медика встретил агрессивный пес. Врач попросила на время осмотра убрать собаку либо надеть на нее намордник. В ответ глава семейства ударил терапевта в грудь и по голове, после чего вытолкал за дверь. Пострадавшая обратилась в полицию.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в результате происшествия врач получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

По итогам доследственной проверки в отношении челябинца возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (Побои) и по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. «Следственный комитет напоминает, что будет жестко пресекать каждый случай нападения на врача и привлекать злоумышленников, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности», – заявили в ведомстве. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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