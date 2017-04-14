Южноуральские следователи занялись инцидентом с падением на школьника футбольных ворот

Публикации за 14.04.17

В Челябинской области начата доследственная проверка инцидента с падением футбольных ворот.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло на футбольном поле физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме вчера во второй половине дня.

Во время тренировки школьники отрабатывали голы и пасы в условиях сильного и порывистого ветра. При этом ворота не были зафиксированы. Наконец, один из порывов ветра повалил спортивное сооружение на 13-летнего подростка.

Мальчика доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом голени, оставив на стационарное лечение.

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По данному факту доследственная проверка, сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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