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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

Южноуральские следователи занялись инцидентом с падением на школьника футбольных ворот

Южноуральские следователи занялись инцидентом с падением на школьника футбольных ворот

В Челябинской области начата доследственная проверка инцидента с падением футбольных ворот.

Как уже сообщал , ЧП произошло на футбольном поле физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме вчера во второй половине дня.

Во время тренировки школьники отрабатывали голы и пасы в условиях сильного и порывистого ветра. При этом ворота не были зафиксированы. Наконец, один из порывов ветра повалил спортивное сооружение на 13-летнего подростка.

Мальчика доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом голени, оставив на стационарное лечение.

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту доследственная проверка, сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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