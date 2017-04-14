Троицкие чиновники оштрафованы за нарушения при закупках

Публикации за 14.04.17

Чиновников Троицка оштрафовали за спешку.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, сотрудники надзорного ведомства Троицка выявили нарушения при закупках во время заключения договоров городским управлением по туризму, спорту и делам молодежи городской администрации и МБУ «Архив города Троицка».

В минувшем году руководство МБУ «Архив города Троицка» внесло изменения в плановый график увеличение объемов закупок на сумму в 400 тысяч рублей на ремонт крыши. Эти изменения были опубликованы на сайте государственных закупок, а уже через два дня руководитель учреждения заключил договор с подрядчиком. При этом, в соответствии с действующим законодательством, договор можно заключать лишь по истечении 10-дневного срока с момента внесения каких-либо изменений.

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Точно такое же нарушение допустило и руководство управления туризма, спорта и делам молодежи городской администрации при заключении контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного Дню молодежи.

Руководство обоих ведомств привлечено к административной ответственности за нарушения сроков заключения контрактов, а также оштрафованы на 25 тысяч и30 тысяч рублей соответственно.

Челябинск, Олег Кирьянов

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