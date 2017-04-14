В Челябинской области талые воды сбили с дороги фуру

Публикации за 14.04.17

Под Магнитогорском вода перевернула большегруз на бок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на автодороге Субутак – Алексеевка. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На записи видно, что участок длиной более ста метров полностью погрузился под воду.

При этом паводковые воды оказались настолько сильны, что буквально смыли с дороги многотонную фуру, пишет «Верстов.Инфо». Машина съехала в кювет и завалилась на бок. Но, по всей видимости, обошлось без жертв.

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Также на ролике заметно, как людей через запруженный участок перевозят в ковше трактора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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