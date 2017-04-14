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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

Верховный суд не дал предприятию из Копейска загадить южноуральские озера

Верховный суд не дал предприятию из Копейска загадить южноуральские озера

Верховный суд России выступил на стороне министерства экологии Челябинской области в судебных разбирательствах за озера региона.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального минэкологии, Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу АО «Копейский машиностроительный завод» на отказ ведомства согласовать проект освоения лесов, которым предусматривалось строительство десятка рекреационных объектов без подключения к очистным сооружениям.

В соответствии с законом «О памятниках природы», строительство и размещение объектов рекреации вблизи озер допускается лишь при условии подключения таковых к очистным канализационным сооружениям, напомнили в ведомстве. С целью обеспечения охраны природных объектов от ущерба государство ввело особый режим, которым запрещается сброс сточных вод, поскольку это причиняет серьезный вред экосистеме водоемов. То есть, дома отдыха и туристические базы на берегу озер должны быть оснащены специальной канализацией, чтобы стоки не сливались в сами озера.

По словам экологов, часто под прикрытием развития туризма владельцы земельных участков застраивают территории, прилегающие к озерам, даже не пытаясь подключить новые объекты к очистным сооружениям.

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Проверки, проводимые специалистами министерства экологии челябинской области, часто выявляют устроенные арендаторами лесных участков на березах водоемов водопроницаемые выгребные ямы. В таких случаях ведомство пытается с этим бороться и продолжает отстаивать озера региона, защищая их от деградации, в том числе в судах.

Челябинск, Олег Кирьянов

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