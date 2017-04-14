Верховный суд не дал предприятию из Копейска загадить южноуральские озера

Публикации за 14.04.17

Верховный суд России выступил на стороне министерства экологии Челябинской области в судебных разбирательствах за озера региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального минэкологии, Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу АО «Копейский машиностроительный завод» на отказ ведомства согласовать проект освоения лесов, которым предусматривалось строительство десятка рекреационных объектов без подключения к очистным сооружениям.

В соответствии с законом «О памятниках природы», строительство и размещение объектов рекреации вблизи озер допускается лишь при условии подключения таковых к очистным канализационным сооружениям, напомнили в ведомстве. С целью обеспечения охраны природных объектов от ущерба государство ввело особый режим, которым запрещается сброс сточных вод, поскольку это причиняет серьезный вред экосистеме водоемов. То есть, дома отдыха и туристические базы на берегу озер должны быть оснащены специальной канализацией, чтобы стоки не сливались в сами озера.

По словам экологов, часто под прикрытием развития туризма владельцы земельных участков застраивают территории, прилегающие к озерам, даже не пытаясь подключить новые объекты к очистным сооружениям.

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Проверки, проводимые специалистами министерства экологии челябинской области, часто выявляют устроенные арендаторами лесных участков на березах водоемов водопроницаемые выгребные ямы. В таких случаях ведомство пытается с этим бороться и продолжает отстаивать озера региона, защищая их от деградации, в том числе в судах.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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