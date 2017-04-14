Жительница Кыштыма бросила двоих сыновей без еды на сутки

Публикации за 14.04.17

Дети, запертые в квартире одни, подняли на уши чиновников и полицию Кыштыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горе-мамаша ушла из квартиры, расположенной в одном из домов по улице Юлии Ичевой ночью 12 апреля, оставив в помещении своих сыновей 6-ти и 7-ми лет. При этом она не позаботилась оставить детям хоть какую-то еду.

Проснувшись, дети запаниковали и начали плакать. Плач услышали соседи и сообщили о нем в органы опеки. Соцработники не сумели попасть в запертую квартиру и вызвали полицейских, которые дежурили на месте до вечера, пишет «Кыштым24». Лишь около 17 часов инспекторы обратились за помощью к спасателям. Прибыв на место, те уже приготовились вскрывать дверь, но тут явилась горе-мамаша, заявив, что отлучилась всего на 20 минут.

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В отношении горожанки составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Правда, максимальное наказание, предусмотренное за это КоАПП, штраф в 500 рублей. Кроме того, семью поставили на учет в органах опеки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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