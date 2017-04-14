В квартире жительницы Бакала вспыхнул ноутбук

Публикации за 14.04.17

Ноутбук и телевизор в одной розетке стали причиной пожара в Бакале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области, инцидент произошел днем 13 апреля в одном из домов Бакала.

В этот день в жилье жительницы города не происходило ничего необычного. Одновременно работали телевизор с ноутбуком, которые были включены в одну розетку. Выйдя в соседнюю комнату, женщина, спустя какое-то время почуяла запах дыма. Вернувшись, она обнаружила, как по проводу питания распространяется пламя, отходящее от него почти во все стороны, сразу после этого вспыхнул ноутбук, потом загорелись пластиковый подоконник, телевизор и ковер. В страхе хозяйка квартиры схватила дочь и выбежала из жилья, после чего решила вызвать пожарных.

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Дежурный наряд в составе восьмерых огнеборцев прибыл к месту происшествия через 3 минуты. К тому моменту задымление оказалось настолько сильным, что пожарные были вынуждены воспользоваться специальными масками. Примерно через 25 минут пожар был ликвидирован. Сильно пострадала жилая комната, которая оказалась полностью закопчена дымом от горящего пластика. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. По словам пожарных, причиной возгорания мог стать скачок напряжения в сети электропитания, который привел к короткому замыканию.

Челябинск, Олег Кирьянов

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