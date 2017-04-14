NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 14.04.17

В центре Челябинска неизвестные жестоко избили школьника

В центре Челябинска неизвестные жестоко избили школьника

Челябинский подросток попал в больницу после нападения незнакомцев.

Как сообщили РИА в пресс-службе УМВД по Челябинску, происшествие случилось днем 11 апреля. 16-летний школьник вместе с друзьями гулял по пешеходной Кировке, где к ним стали приставать трое молодых людей.

Чтобы не поддаваться на провокации подростки решили поскорее уйти, однако те отправились за ними. Возле Кукольного театра между горожанами произошла потасовка. Одного из мальчишек ударили в спину. Другого сбили с ног и начали пинать по голове и лицу. Вскоре нападавшие скрылись. Избитого юношу довели до дома, откуда затем увезли в больницу.

«Новый День – Челябинск» , и

Врачи диагностировали у него сложный перелом скуловых костей со смещением. В настоящее время школьник находится в отделении лицевой хирургии, где его готовят к операции.

Родственники пострадавшего обратились с заявлением в полицию. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливаются личности злоумышленников, ведется поиск очевидцев.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.04.17

В квартире жительницы Бакала вспыхнул ноутбук. / Жительница Кыштыма бросила двоих сыновей без еды на сутки. / Верховный суд не дал предприятию из Копейска загадить южноуральские озера.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter