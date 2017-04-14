В центре Челябинска неизвестные жестоко избили школьника

Публикации за 14.04.17

Челябинский подросток попал в больницу после нападения незнакомцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, происшествие случилось днем 11 апреля. 16-летний школьник вместе с друзьями гулял по пешеходной Кировке, где к ним стали приставать трое молодых людей.

Чтобы не поддаваться на провокации подростки решили поскорее уйти, однако те отправились за ними. Возле Кукольного театра между горожанами произошла потасовка. Одного из мальчишек ударили в спину. Другого сбили с ног и начали пинать по голове и лицу. Вскоре нападавшие скрылись. Избитого юношу довели до дома, откуда затем увезли в больницу.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Врачи диагностировали у него сложный перелом скуловых костей со смещением. В настоящее время школьник находится в отделении лицевой хирургии, где его готовят к операции.

Родственники пострадавшего обратились с заявлением в полицию. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливаются личности злоумышленников, ведется поиск очевидцев.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.04.17

В квартире жительницы Бакала вспыхнул ноутбук. / Жительница Кыштыма бросила двоих сыновей без еды на сутки. / Верховный суд не дал предприятию из Копейска загадить южноуральские озера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»