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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

«Миротворец»: челябинец выстрелил из газового пистолета в лицо водителю легковушки, устроившему разборки с маршрутчиком

«Миротворец»: челябинец выстрелил из газового пистолета в лицо водителю легковушки, устроившему разборки с маршрутчиком

В Челябинске бойцы Росгвардии задержали мужчину, выстрелившего в лицо местному жителю из газового пистолета.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел 13 апреля около 15:30 на Копейском шоссе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии России задержали 20-летнего челябинца. Пострадавший в результате ЧП рассказал росгвардейцам, что ехал по Копейскому шоссе на легковом автомобиле, когда его подрезал водитель маршрутного такси.

Чтобы выяснить отношения, они остановились возле торгового центра «Алмаз». Увидев споривших, проходивший мимо молодой человек выхватил газовый пистолет и выстрелилМимо проходящий мужчина, увидевший спорящих, решил вмешаться в ход конфликта, достал газовый пистолет и выстрелил в лицо водителю легковушки.

«Новый День – Челябинск» , и

Полицейским «миротворец» объяснил, что не знаком с участниками конфликта, однако пройти мимо не смог. Парня доставили в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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