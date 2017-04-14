Обломок водосточной трубы рухнул прямо на жительницу Челябинска

Публикации за 14.04.17

На челябинку свалился обломок водосточной трубы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма неприятный инцидент произошел вчера, 13 апреля. Об этом очевидцы происшествия рассказали в социальных сетях.

Закрепленная на стене малоэтажного жилого дома металлическая конструкция водосточной трубы оторвалась и рухнула с высоты пятого этажа прямо на женщину. По словам свидетелей, этот инцидент имел место у одного из домов, расположенных на улице Черкасская в Металлургическом районе Челябинска.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

К счастью, челябинка незначительными повреждениями. «Она в этот момент наклонилась, чтобы подобрать с земли упавшую зажигалку, поэтому труба ударила по спине, в противном случае угодила бы прямо в голову, и последствия были бы куда более серьезными», – сообщают подробности инцидента очевидцы. По их словам, к месту ЧП были вызваны сотрудники полиции и бригада медиков. Пострадавшая жительница Челябинска планирует писать жалобу на коммунальщиков, в ведении которых находится это здание.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.04.17

«Миротворец»: челябинец выстрелил из газового пистолета в лицо водителю легковушки, устроившему разборки с маршрутчиком. / В центре Челябинска неизвестные жестоко избили школьника. / В квартире жительницы Бакала вспыхнул ноутбук. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»