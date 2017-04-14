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Публикации за 14.04.17

Обломок водосточной трубы рухнул прямо на жительницу Челябинска
Фото пользователя Люция Демьянова из группы «Подслушано ЧМЗ», VK

Обломок водосточной трубы рухнул прямо на жительницу Челябинска

На челябинку свалился обломок водосточной трубы.

Как передает корреспондент РИА , весьма неприятный инцидент произошел вчера, 13 апреля. Об этом очевидцы происшествия рассказали в социальных сетях.

Закрепленная на стене малоэтажного жилого дома металлическая конструкция водосточной трубы оторвалась и рухнула с высоты пятого этажа прямо на женщину. По словам свидетелей, этот инцидент имел место у одного из домов, расположенных на улице Черкасская в Металлургическом районе Челябинска.

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К счастью, челябинка незначительными повреждениями. «Она в этот момент наклонилась, чтобы подобрать с земли упавшую зажигалку, поэтому труба ударила по спине, в противном случае угодила бы прямо в голову, и последствия были бы куда более серьезными», – сообщают подробности инцидента очевидцы. По их словам, к месту ЧП были вызваны сотрудники полиции и бригада медиков. Пострадавшая жительница Челябинска планирует писать жалобу на коммунальщиков, в ведении которых находится это здание.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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