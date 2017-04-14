«Уфалейникель» продолжает сокращения: более тысячи семисот уволенных

Публикации за 14.04.17

«Уфалейникель» уволил уже больше половины сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число уволенных с ОАО «Уфалейникель» (входит в структуры «Русникеля») превысило 1 тысячу 700 сотрудников. В обозримом будущем руководство предприятия планирует сократить еще четыре сотни человек.

После масштабных сокращений в штате «Уфалейникеля» останется около трех сотен человек, пишет «КоммерсантЪ». Речь идет о сотрудниках, которые находятся в декретном отпуске, а также о тех, кто будет занят в работах по консервации местного производства и обслуживанию котельной.

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Напомним, еще в прошлом месяце в администрации градообразующего предприятия Верхнего Уфалея уведомили главное региональное управление по труду и занятости о предстоящих сокращениях, которые коснутся 2 тысяч 100 человек. С 1 апреля на «Уфалейникеле» полностью остановили производство на неопределенные сроки в связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией на предприятии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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