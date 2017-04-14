Суд обязал банк вернуть южноуральцу все проценты по кредиту

Публикации за 14.04.17

Суд обязал «любимый банк пенсионеров» вернуть южноуральцу проценты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Агаповского района обратился с исковым заявлением в районный суд и потребовал признать недействительным кредитный договор.

Южноуралец рассказал, что в 2013 году он заключил кредитный договор с «Совкомбанком». Однако в момент подписания документа он находился под опекой и являлся недееспособным, пишет «Медиа-звезда». Как бы там ни было, опекун выплатил банку вдвое большее количество средств, чем было получено в кредит.

Поскольку на момент подписания договора заемщик считался недееспособным, кредитный договор должен быть признан ничтожным. На этом основании истец, дееспособность которого была восстановлена только в 2014 году, попросил признать договор займа недействительным и взыскать с кредитного учреждения уплаченные им средства.

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После рассмотрения материалов дела, суд принял решение удовлетворить требования истца и взыскать с банка все деньги, которые опекун выплатил за пользование кредитом.

Челябинск, Олег Кирьянов

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