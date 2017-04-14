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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

Суд обязал банк вернуть южноуральцу все проценты по кредиту

Суд обязал банк вернуть южноуральцу все проценты по кредиту

Суд обязал «любимый банк пенсионеров» вернуть южноуральцу проценты.

Как передает корреспондент РИА , житель Агаповского района обратился с исковым заявлением в районный суд и потребовал признать недействительным кредитный договор.

Южноуралец рассказал, что в 2013 году он заключил кредитный договор с «Совкомбанком». Однако в момент подписания документа он находился под опекой и являлся недееспособным, пишет «Медиа-звезда». Как бы там ни было, опекун выплатил банку вдвое большее количество средств, чем было получено в кредит.

Поскольку на момент подписания договора заемщик считался недееспособным, кредитный договор должен быть признан ничтожным. На этом основании истец, дееспособность которого была восстановлена только в 2014 году, попросил признать договор займа недействительным и взыскать с кредитного учреждения уплаченные им средства.

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После рассмотрения материалов дела, суд принял решение удовлетворить требования истца и взыскать с банка все деньги, которые опекун выплатил за пользование кредитом.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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