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Публикации за 14.04.17

В Южноуральске полиция ищет подростка, сбежавшего из приюта

В Южноуральске полиция ищет подростка, сбежавшего из приюта

Подростка, сбежавшего из приюта в Южноуральске, не могут найти почти 3 недели.

Как передает корреспондент РИА , 28 марта этого года 15-летний воспитанник Центра помощи детям, действующего в Южноуральске, рождения самовольно отправился гулять и пропал без вести.

По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних Татьяны Кульбякиной, существует версия, что пропавший подросток может находиться в селе Красносельское или поселке Сухарыш, что в Увельском районе Челябинской области, пишет «Вся округа». Однако поиски пока не дали никаких результатов.

В полиции приводят приметы пропавшего парня: худощавое телосложение, рост 1 метр 65 сантиметров, голубые глаза и светло-русые волосы. В день исчезновения Евгений был одет в синюю болоньевую куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, серую ветровку с капюшоном, серые кроссовки.

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Всех, кто может располагать какой-то информацией о пропавшем подростке просят сообщить в дежурную часть МО МВД «Южноуральский» по телефонам: 02, 8-351-344-22-30, 8-351-344-29-96.

Челябинск, Олег Кирьянов

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