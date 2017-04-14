В южноуральском муниципалитете объявили режим ЧС

Публикации за 14.04.17

В Локомотивном городском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воды в домах жителей Локомотивного с населением 8 тысяч человек нет еще с минувшего воскресенья. Всю эту неделю подача воды осуществлялась по графику: 2 часа утром, 2 часа вечером и столько же – днем.

По словам горожан, детские сады и местная школа вот уже шестой день работают в антисанитарных условиях. Невозможно сделать даже элементарное – постирать и убраться, а использовать воду для питья или приготовления еды местное население попросту боится.

И вот сегодня в муниципалитете был объявлен режим ЧС – наладить водоснабжение так и не получилось, поэтому пожарные начали подвозить населению техническую воду.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

«Жить в таких условиях просто невозможно, при этом, мы платим за коммунальные услуги большие деньги. Технической водой можно, разве что, постирать и смыть унитаз, – цитирует «Верстов. Инфо» одного из местных жителей. – Говорят, что на водоводе снова произошло несколько прорывов. Все повторяется снова, как это было минувшей осенью».

Стоит напомнить, что в октябре минувшего года жители Локомотивного также остались без воды. Тогда над восстановлением водоснабжения работали несколько дней. Примечательно, что всего несколько лет тому назад на местном водоводе проводился капитальный ремонт, выводы о качестве которого напрашиваются сами собой. На данный момент известно, что на этом водоводе только за текущий месяц произошло четыре прорыва. По некоторым данным, причина неприятностей кроется в том, что подрядчик, осуществлявший работы по капитальному ремонту водовода, использовал трубы, которые совсем не предназначены для водоснабжения, отмечает издание.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.04.17

В Южноуральске полиция ищет подростка, сбежавшего из приюта. / Суд обязал банк вернуть южноуральцу все проценты по кредиту. / В жилом доме Миасса взорвался газовый котел, есть погибшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»