Обвалился борт разреза: рабочие Коркинского карьера рассказали о причине странных «осадков» в поселке Роза (ВИДЕО)

Публикации за 14.04.17

Рабочие Коркинского разреза рассказали об обрушении борта карьера.

Как уже сообщал «Новый День», утром 12 апреля жители коркинского поселка Роза были озадачены странными «осадками», выпавшими на его улицах: дороги, машины, детские площадки оказались засыпаны крупной пылью бурого цвета.

Сами коркинцы почувствовали недомогание: першило в горле, резало в носу. По их признанию, дышать на улице было просто невозможно.

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Сегодня в РИА «Новый День» обратился житель Розы и поделился версией, которая гуляет среди коркинцев.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BZDbpQnLZNs&rel=0">Video</a> «Ночью жена слышала хлопок, а утром все было усыпано этой пылью, – сообщил мужчина. – Начали удивляться, выспрашивать: что да как. А те, кто на карьере еще работает, говорят: так это борт в разрезе осыпался».

Челябинск, Виктор Елисеев

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