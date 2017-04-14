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Публикации за 14.04.17

Обвалился борт разреза: рабочие Коркинского карьера рассказали о причине странных «осадков» в поселке Роза (ВИДЕО)

Обвалился борт разреза: рабочие Коркинского карьера рассказали о причине странных «осадков» в поселке Роза (ВИДЕО)

Рабочие Коркинского разреза рассказали об обрушении борта карьера.

Как уже сообщал , утром 12 апреля жители коркинского поселка Роза были озадачены странными «осадками», выпавшими на его улицах: дороги, машины, детские площадки оказались засыпаны крупной пылью бурого цвета.

Сами коркинцы почувствовали недомогание: першило в горле, резало в носу. По их признанию, дышать на улице было просто невозможно.

«Новый День – Челябинск» , и

Сегодня в РИА обратился житель Розы и поделился версией, которая гуляет среди коркинцев.

«Ночью жена слышала хлопок, а утром все было усыпано этой пылью, – сообщил мужчина. – Начали удивляться, выспрашивать: что да как. А те, кто на карьере еще работает, говорят: так это борт в разрезе осыпался».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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