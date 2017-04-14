Магнитогорский «Металлург» не сумел обыграть СКА во втором гостевом матче финала Кубка Гагарина

Публикации за 14.04.17

«Магнитка» не сумела обыграть СКА в Санкт-Петербурге – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало встречи несколько ошарашило хозяев. Впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина магнитогорцы взяли инициативу на себя.

Результат не заставил себя ждать. Не прошло и 30 секунда с начала первого периода, как защитник «Металлурга» Виктор Антипин завладел шайбой в зоне хозяев, выскочил в правый круг вбрасывания, откуда пробил по воротам СКА, не оставив шансов Микки Коскинену – 1:0, гости повели в счете.

После такой удачи южноуральцы не прекратили давить на оборону соперника, но питерцы проявили стойкость. Правда, и сами не сумели создать сколь-нибудь опасные моменты у ворот Василия Кошечкина. Итог – 1:0 в пользу магнитогорцев, и команды уходят на перерыв.

Видимо, во время передышки наставник СКА Олег Знарок нашел нужные слова, и с началом второго периода питерцы бросились в атаку. На 23-й минуте встречи Вадим Шипачев с передачи Никиты Гусева мощно бьет по воротам «Магнитки» от синей линии, Василий Кошечкин парирует удар, но первым к шайбе успевает Динар Хафизуллин – 1:1, хозяева сравнивают счет в матче.

После того, как ситуация в матче сравнялась, хоккеисты обеих команд бросились на штурм ворот соперника. Но голкиперы «Металлурга» и СКА долгое время не давали шанса изменить счет ни тем, ни другим. Так продолжалось до спурта нападающего гостей Оскара Осалы. Защита хозяев упустила финна, который на скорости ворвался в зону СКА и, не сближаясь с голкипером, мощно бросил в ближний нижний угол – 2:1, магнитогорцы вновь вырываются вперед. До окончания второго периода питерцы ничего не могут сделать и уходят на перерыв вновь в качестве отстающих.

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Третий период начался довольно нервно. Судейская бригада то и дело останавливала игру. Однако, возможно, именно такой рваный темп помог хозяевам сравнять счет.На 43-й минуте голипер магнитогорцев перевел шайбу в сторону после броска от борта, но защитник СКА Андрей Зубарев не дал ей уйти слишком далеко – 2:2, и питерцы сравнивают счет. Удар был настолько силен, что клюшка защитника СКА разлетелась на мелкие кусочки.

Настораживает лишь, что и в первый раз хозяева сравняли счет также на 3-й минуте – только второго периода. Однако после этого умудрились пропустить еще одну шайбу.

Но на сей раз ситуация развивалась иначе. На 54-й минуте матча после броска Патрика Херсли шайба попадает в шлем Василия Кошечкина, и голкипер гостей не успевает отреагировать на добивание Динара Хафизуллина – 3:2, СКА вырывается вперед.

Оставшиеся шесть с небольшим минут игроки «Магнитки» провели в тщетных попытках сравнять счет. На 59-й минуте встречи голкипер магнитогорцев покидает ворота. За 15 секунд до сирены нападающий хозяев Евгений Кетов отправляется на скамейку штрафников за подножку. Но гостям явно не везет.

Итог – 3:2 в пользу питерских хоккеистов, и СКА увеличивает разрыв в серии – 3:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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