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Публикации за 14.04.17

Магнитогорский «Металлург» не сумел обыграть СКА во втором гостевом матче финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» не сумел обыграть СКА во втором гостевом матче финала Кубка Гагарина

«Магнитка» не сумела обыграть СКА в Санкт-Петербурге – 2:3.

Как передает корреспондент РИА , начало встречи несколько ошарашило хозяев. Впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина магнитогорцы взяли инициативу на себя.

Результат не заставил себя ждать. Не прошло и 30 секунда с начала первого периода, как защитник «Металлурга» Виктор Антипин завладел шайбой в зоне хозяев, выскочил в правый круг вбрасывания, откуда пробил по воротам СКА, не оставив шансов Микки Коскинену – 1:0, гости повели в счете.

После такой удачи южноуральцы не прекратили давить на оборону соперника, но питерцы проявили стойкость. Правда, и сами не сумели создать сколь-нибудь опасные моменты у ворот Василия Кошечкина. Итог – 1:0 в пользу магнитогорцев, и команды уходят на перерыв.

Видимо, во время передышки наставник СКА Олег Знарок нашел нужные слова, и с началом второго периода питерцы бросились в атаку. На 23-й минуте встречи Вадим Шипачев с передачи Никиты Гусева мощно бьет по воротам «Магнитки» от синей линии, Василий Кошечкин парирует удар, но первым к шайбе успевает Динар Хафизуллин – 1:1, хозяева сравнивают счет в матче.

После того, как ситуация в матче сравнялась, хоккеисты обеих команд бросились на штурм ворот соперника. Но голкиперы «Металлурга» и СКА долгое время не давали шанса изменить счет ни тем, ни другим. Так продолжалось до спурта нападающего гостей Оскара Осалы. Защита хозяев упустила финна, который на скорости ворвался в зону СКА и, не сближаясь с голкипером, мощно бросил в ближний нижний угол – 2:1, магнитогорцы вновь вырываются вперед. До окончания второго периода питерцы ничего не могут сделать и уходят на перерыв вновь в качестве отстающих.

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Третий период начался довольно нервно. Судейская бригада то и дело останавливала игру. Однако, возможно, именно такой рваный темп помог хозяевам сравнять счет.На 43-й минуте голипер магнитогорцев перевел шайбу в сторону после броска от борта, но защитник СКА Андрей Зубарев не дал ей уйти слишком далеко – 2:2, и питерцы сравнивают счет. Удар был настолько силен, что клюшка защитника СКА разлетелась на мелкие кусочки.

Настораживает лишь, что и в первый раз хозяева сравняли счет также на 3-й минуте – только второго периода. Однако после этого умудрились пропустить еще одну шайбу.

Но на сей раз ситуация развивалась иначе. На 54-й минуте матча после броска Патрика Херсли шайба попадает в шлем Василия Кошечкина, и голкипер гостей не успевает отреагировать на добивание Динара Хафизуллина – 3:2, СКА вырывается вперед.

Оставшиеся шесть с небольшим минут игроки «Магнитки» провели в тщетных попытках сравнять счет. На 59-й минуте встречи голкипер магнитогорцев покидает ворота. За 15 секунд до сирены нападающий хозяев Евгений Кетов отправляется на скамейку штрафников за подножку. Но гостям явно не везет.

Итог – 3:2 в пользу питерских хоккеистов, и СКА увеличивает разрыв в серии – 3:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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