«Мы для них просто пыль»: противники строительства Томинского ГОКа устали уповать на благоразумие властей и потребовали отставки южноуральского губернатора (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 15.04.17

В Челябинске прошел митинг против строительства Томинского ГОКа. Чиновники постарались убрать протестующих подальше из центра: если раньше все подобные мероприятия проходили на Алом Поле, то сегодня горожанам, пытающимся отстоять свое право на благоприятную окружающую среду, позволили собраться только в сквере рядом с ДК имени Колющенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в акции протеста приняли участие, по оценкам координационного совета движения «Стоп-ГОК», порядка 800 человек.

Участники митинга стали собираться за полчаса до начала. К этому времени сквер был уже взят в кольцо полицейскими.

К месту акции протеста челябинцев пропускали только через рамки металлоискателей.

Рядом со сквером дежурило большое количество автозаков.

Ближе к 13:00 народ стал прибывать уже в геометрической прогрессии, у рамок металлоискателей появились очереди. Акция протеста началась на четверть часа позже назначенного.

Открывая митинг, одна из активных участниц движения «Стоп-ГОК» Надежда Вертяховская напомнила: 55% ветров в Челябинске дуют со стороны Томино – то есть, как раз оттуда, где собираются построить ГОК. Вся пыль полетит на город и, в первую очередь, на Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник не только Челябинска и многих окрестных населенных пункт: «Откуда будут брать воду для полуторамиллионного города и его окрестностей? Что мы будем пить? Нас обманывают. Даже тогда, когда говорят, что хвостохранилище будет в Коркинском разрезе. Согласно документации, которая обсуждалась 7 апреля на общественных слушаниях, хвостохранилище будет в Томино, а не в Розе. И уже в самом проекте заложена вероятность аварии на это объекте. Нас обманывают, когда говорят, что отходы будут в виде песочка и водички. Там будет пыль! Размер частиц, например, в сахарной пудре от 100 до 200 микрон, а частиц, которые будут получаться в результате работы ГОКа? – 71 микрон, а на последующей стадии – 39. И все это будет сохнуть и пойдет на город и зеркало водосбора Шершней. Складывается ощущение, что для чиновников население – тоже просто пыль. Они не хотят на услышать».

Около 13:40 к митингу присоединился оппозиционер Алексей Навальный. Его ждали – с самого начала на митинге наблюдалось довольно много молодых людей, которых мало интересовали проблемы ГОКа. Увидев Навального, они быстро сгруппировались возле сцены и начали скандировать нецензурные слова.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ekJTYHH1LZw&rel=0">Video</a> Провокация не удалась: во-первых, у Навального был микрофон, во-вторых, он быстро развернул ситуацию в свою сторону, а около десятка наиболее агрессивных молодых людей увела полиция.

Несмотря на то, что блогер-оппозиционер не сказал ничего принципиально нового, стоит отметить, что это первый политик федерального уровня, поддержавший противников строительства Томинского ГОКа.

Сразу после окончания выступления Алексея Навального из толпы потянулись к выходу молодые люди в капюшонах. Самого оппозиционера полицейские взяли в плотное кольцо. Так он и простоял до конца митинга, а потом стражи порядка проводили его к выходу.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Отношение к выступлению политика среди челябинцев, протестующих против строительства ГОКа, оказалось неоднозначным. Если одни выражали ему явную поддержку, то другие столь же явно не одобрили политизацию экологической повестки.

Однако в экологическом движении Челябинска и пригородов наметился коренной перелом.

И дело не только в том, что организаторы пригласили выступить оппозиционного политика. Под занавес митинга участники движения «Стоп-ГОК» потребовали отставки Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области: первое лицо региона так и не озвучило народу свое отношение к одной из самых больных проблем, но при этом демонстративно благоволит к представителям РМК. А его подчиненные делают все возможное, чтобы «пропихнуть» проект.

Если раньше экологические активисты подчеркнуто дистанцировались от политики и апеллировали к действующей власти, то сегодня они сделали поворот на 180 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 15.04.17

Южноуральского экс-омбудсмена арестовали на семь суток. / 15-16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Магнитогорский «Металлург» не сумел обыграть СКА во втором гостевом матче финала Кубка Гагарина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»