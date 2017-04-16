Пьяный челябинец в двух ДТП разгромил больше десятка автомобилей

Публикации за 16.04.17

В Челябинске задержали нетрезвого водителя, раскурочившего 11 автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, южноуральца задержали сегодня, 16 апреля, около 13:00.

Сотрудники полиции установили, что в 12:40 водитель автомашины «Хундай Солярис» врезался в стоящие во дворе дома № 36 по улице 40 лет Победы в стоявшие там автомобили. После этого, выехав на улицу 250-летия Челябинска в районе дома №19, челябинец столкнулся еще с несколькими машинами, на этот раз уже движущимися. Не охладило пыл мужчины и второе ДТП, и даже после него он попытался продолжить движение. Всего в двух авариях пострадали 11 автомобилей

Прибывшие на место второго ДТП полицейские задержали водителя, а его машину отправили на штраф-стоянку. В отношении челябинца составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАПП(невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

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«В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях вождение транспортного средства в нетрезвом виде либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения грозит водителю лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет и административным штрафом в размере 30 тысяч рублей, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – Помимо этого, ему предстоит компенсировать причиненный ущерб автовладельцам».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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