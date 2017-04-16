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Публикации за 16.04.17

В Троицке ветер оставил здание без крыши
Фото из группы «Подслушано Троицк», VK

В Троицке ветер оставил здание без крыши

Ветер снес крышу со здания недалеко от Троицкой ГРЭС.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня днем. Фото последствий ЧП жители Троицка опубликовали в социальных сетях.

По словам горожан, малоэтажное здание расположено недалеко от местной ГРЭС. «Я вообще понять не могу, на какие щепки они эту крышу крепили? – написала одна из троичанок. – Там не лаги нормальные, а досочки тонкие. Эпически, кстати, подняло ее. Я думала, «ГутенТаг» накроет, но она провисла».

Новый День: В Троицке ветер оставил здание без крыши

«Возможно, это тот момент, когда делаешь замеры, считаешь полностью материал, вплоть до каждого самореза, стоимость всех работ, и в итоге заказчик говорит, что дорого и работа, и материал, и находит подешевле», – прокомментировал другой участник группы. К вечеру на месте происшествия уже работала комиссия.

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Между тем, очевидцы продолжали обсуждать качество работ. «Там доски были просто вбиты в покрытие на бетоне, – отметила одна из горожанок. – Мусор какой-то, шлак. Не в плиту, а просто. Без крепежа. Сверху это отлично видно. Поэтому крышу и снесло. Она вообще ни за что не держалась».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.17

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