В Троицке ветер оставил здание без крыши

Публикации за 16.04.17

Ветер снес крышу со здания недалеко от Троицкой ГРЭС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Фото последствий ЧП жители Троицка опубликовали в социальных сетях.

По словам горожан, малоэтажное здание расположено недалеко от местной ГРЭС. «Я вообще понять не могу, на какие щепки они эту крышу крепили? – написала одна из троичанок. – Там не лаги нормальные, а досочки тонкие. Эпически, кстати, подняло ее. Я думала, «ГутенТаг» накроет, но она провисла».

«Возможно, это тот момент, когда делаешь замеры, считаешь полностью материал, вплоть до каждого самореза, стоимость всех работ, и в итоге заказчик говорит, что дорого и работа, и материал, и находит подешевле», – прокомментировал другой участник группы. К вечеру на месте происшествия уже работала комиссия.

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Между тем, очевидцы продолжали обсуждать качество работ. «Там доски были просто вбиты в покрытие на бетоне, – отметила одна из горожанок. – Мусор какой-то, шлак. Не в плиту, а просто. Без крепежа. Сверху это отлично видно. Поэтому крышу и снесло. Она вообще ни за что не держалась».

Челябинск, Виктор Елисеев

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