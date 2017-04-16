«Магнитка» в упорной борьбе уступила СКА из Санкт-Петербурга в решающем матче финала Кубка Гагарина

Публикации за 16.04.17

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду не смог одолеть питерский СКА – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», финал Кубка Гагарина – 2017 вновь переместился в Магнитогорск. Четвертую встречу противостояния магнитогорцы начали бодро.

Подолгу хозяева разыгрывали шайбу в зоне питерского СКА. Однако первые попытки взятия ворот гостей оставались безрезультатны. Наконец, на 9-й минуте матча нападающий «Магнитки» Оскар Осала мастерски проходит по левому борту, обыгрывает защитника армейцев и мощно бьет из круга вбрасывания в дальний угол – 1:0, хозяева открывают счет.

Питерцы тут же бросаются отыгрываться, но Василий Кошечкин не пускают шайбу в ворота магнитогорцев. На конец периода у СКА преимущество по броскам в створ ворота более, чем вдвое – 14:0. Однако статистика говорит в пользу хозяев: чем меньше они бьют по воротам, тем больше забивают. Правда, на перерыв команды уходят при минимальном преимуществе «Металлурга» – 1:0.

С началом второго периода хозяева вновь бросились в атаку. Дважды «сталевары» создавали опасные моменты у ворот гостей. Наконец, на 4-й минуте Ян Коварж отдает пас в свободную зону на ход Виктору Антипину, защитник «Магнитки» входит по левому борту в зону СКА и бьет по воротам Микко Коскинена. Срикошетив, шайба отправляется прямиком в ближнюю девятку – 2:0, магнитогорцы увеличивают разрыв в счете.

Но долго радоваться хозяевам не пришлось. На 27-й минуте в бокс для штрафников отправляется нападающий «Металлурга» Данис Зарипов. Не проходит и 30 секунд, как нападающий армейцев Евгений Дадонов проходит по правому флангу и переводит шайбу в центр на Никиту Гусев – 2:1, гости сокращают отставание.

После забитой шайбы питерцы заметно активизировались. Через две с небольшим минуты магнитогорцы теряют шайбу в своей зоне, Илья Ковальчук уходит за ворота, откуда делает пас на Александра Барабанова – 2:2, и ровно в середине матча преимущество «Магнитки» испаряется.

Но оказалось, что это еще не конец голам во втором периоде. На 35-й минуте игроки СКА проводят контратаку «два в два». Нападающий гостей Вадим Шипачев, выдержав паузу, делает прострел к дальней штанге, а Евгений Дадонов отправляет шайбу в ворота Василия Кошечкина – 3:2, питерцы выходят вперед.

После этого хозяева делают несколько попыток отыграться, но тщетно – на второй перерыв команды уходят уже при минимальном преимуществе СКА.

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Третий период начался атакой армейцев. Уже на девятой минуте игрового отрезка гости увеличивают отрыв. Защитник питерцев Питер Херсли разворачивает атаку, отдают пас Илье Ковальчуку – 4:2.

Спустя 40 секунд магнитогорцы развивают атаку, и Ярослав Косов из круга вбрасывания поражает ворота Микко Коскинена в дальний нижний угол 3:4, хозяева сокращают отставание. Но после столь обильного на заброшенные шайбы начала третьего периода наступила голевая «засуха». «Металлург» продолжал атаковать, но безрезультатно.

На 59-й минуте встречи Василий Кошечкин покидает ворота хозяев, на поле выходит шестой полевой игрок. Тут же магнитогорцы осадили ворота гостей, но голкипер СКА проявил чудеса реакции.

После штурма ворот армейцев тайм-аут сначала берет наставник питерцев Олег Знарок, а после такое же решение принимает главный тренер хозяев Илья Воробьев.

Наконец, команды вновь на точке вбрасывания. Шайбу выигрывают «сталевары», но Сергей Мозякин и Крис Ли помешали друг другу. В итоге нападающий гостей Николай Прохоркин в падении выбивает шайбу, а его одноклубник Сергей Плотников поражает пустые ворота хозяев – 5:3, и это победа СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга становится обладателем Кубка Гагарина – 2017, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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