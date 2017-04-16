От символизма к практицизму. Гороскоп РИА «Новый День» на с 17 – 30 апреля 2017

Публикации за 16.04.17

Солнце еще несколько дней будет находиться в знаке Овна, а 20 апреля перейдёт к Тельцу. Меркурий в первые дни будет у Тельца, а 20 апреля, двигаясь в обратном направлении, окажется у Овна. Венера с начала периода находится у Рыб, а в конце месяца 28 апреля перейдёт к Овну. Марс до 21 апреля гостит у Тельца, а затем уходит к Близнецам.

Солнце в Овне побуждает проявлять лидерские качества, усиливает честолюбие, ответственность, стремление достичь успеха, положительно влияет на работу в одиночку. Солнце в Тельце продолжает поддерживать упорство и работоспособность, но уже не из мотива честолюбия, а из практичных соображений: людей интересует результат как практическая, а не символическая, ценность. Полезно для занятий финансами, работы с крупными материальными ценностями.

Меркурий в Тельце спокоен, рассудочен, невозмутим, медлителен, но тщателен в работе. Эти качества хорошо подходят для мелкой долговременной деятельности, в том числе, интеллектуального характера. Помогают находить и устранять мелкие ошибки, и не допускать новых. Для людей в этот период характерны недоверчивость и упрямство. Вернувшись к Овну, Меркурий станет быстрым, нетерпеливым, общительным (иногда – чрезмерно), легкомысленным. Не способствует кропотливой работе: возрастает вероятность ошибок, так что результаты деятельности людей необходимо перепроверять.

Венера в Рыбах романтична, сентиментальна, дружелюбна и склонна к поиску близкого человека. Кроме того, она создаёт в душе особую атмосферу самоуглублённости, которая позволяет человеку обособиться от окружающих. Создаёт благоприятное состояние для творческой деятельности, работы в одиночку, способствует финансовому благополучию. Перейдя к Овну, Венера снова станет резкой, прямолинейной, грубоватой. Нуждается в самоутверждении, поэтому резко реагирует на негативные намёки. Принимает решение импульсивно, поэтому далеко не всегда оно верное, но зато Венера и не держится за него (правда, и за верное тоже).

Марс в Тельце остаётся практичным, агрессивность в этот период выражается в упрямстве и настойчивости. Ценит только то, что полезно, не интересуется идеями, науками, искусством и т.п. Расчётлив, не склонен к трате средств, предпочитая копить на известную ему цель – и это обязательно что-то дорогое и нужное в повседневности, то, что не относится к роскоши. Марс в Близнецах побуждает к легковесной активности, создающей впечатление лихорадки. В таком состоянии люди способны делать работу быстро, но при этом результат получается приблизительный – то, что «в общем и целом» должно удовлетворять, без проработки деталей, без особой тщательности. Им трудно долго удерживать внимание на одном объекте, именно поэтому у них всё получается так быстро и поверхностно. Полезно для предварительной работы, которую потом необходимо будет довести до ума.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной, Сатурном и Меркурием, Юпитера с Марсом, Сатурна с Меркурием, а также Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Марса с Венерой, Меркурия с Луной и Сатурном, Урана с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период прогнозируется успешным. Финансовая деятельность, за исключением 27 апреля, тоже оценивается положительно. Рекомендуется все важные вопросы решить до этой даты, и не подписывать в этот день ответственные документы. Для выполнения основной работы напряжённым будет промежуток 23 – 25 апреля. Не следует в этот период заключать договоры, обсуждать работу с партнёрами или коллегами, а также заниматься хозяйственными или административными вопросами. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности, а для коллективной работы подходит период до 23 апреля. В течение всего периода у Овнов будут хорошие возможности для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими до 23 апреля благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период негативный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин сложатся подходящие условия для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами в целом оценивается тоже положительно, но на промежуток 23 – 25 апреля прогноз негативный. Напряжённый аспект Марса с Венерой в этот момент будет мешать контактам, возможен конфликт. Не рекомендуется обращаться в официальные органы, юридические организации, а также к руководству. На весь период Овнам не рекомендуется одиночная деятельность. Напряжённый аспект Урана с Сатурном будет препятствовать осуществлению собственных планов Овнов, поэтому принятие ответственных решений лучше передоверить коллегам. Венера в течение периода будет в целом влиять на Овнов благоприятно и поможет в общении с коллегами и партнёрами, это хорошее время для интенсивного общения и установления новых контактов, а также для различных общественных мероприятий. В середине периода, 21 – 22 апреля, сложатся условия для знакомства с неким важным лицом. Также в этот промежуток возможен какой-то ограниченный успех либо получение небольшой выгоды. Кроме того, этот момент подходит для заключения соглашения. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 23 – 25 апреля.

Телец

У Тельцов-мужчин в астрологическом фоне на вторую половину апреля сохранят своё влияние напряжённые аспекты Марса с Сатурном и Юпитером, а также Юпитера с Меркурием (в начале периода). Они негативно скажутся на сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов. Не рекомендуется проявлять в этом направлении деловую активность и инициативу. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, однако первые два дня периода, 17 – 18 апреля оцениваются негативно: здесь напряжённый Меркурий ослабит интеллектуальные способности Тельцов, а также создаст неблагоприятные условия для контактов и получения информации. На этот же промежуток гороскоп даёт негативный прогноз по основной деятельности (на остальное время он положительный). Не рекомендуется в этот момент начинать новое дело, браться за решение ответственных вопросов, а также обращаться к руководству, в официальные органы и юридические организации. Гармоничные аспекты Плутона и Нептуна будут способствовать развитию и укреплению отношений с партнёрами и коллегами. Возможно успешное решение организационных, хозяйственных, имущественных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 17 – 18 апреля напряжённые, а в остальное время благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин неблагоприятен только прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы, решения финансовых вопросов и взаимодействия с местными партнёрами период благоприятен. Рекомендуется коллективная работа: одиночная деятельность, в принципе тоже характеризуется как успешная, но в промежуток 27 – 29 апреля ожидаются неприятности. В эти дни, под влиянием напряжённого аспекта Марса и Юпитера, Тельцы проявят излишнюю самоуверенность и избыточную деловую активность, что приведёт к ошибкам или конфликтам. Но если Тельцы в этот период будут осторожны, то результаты окажутся положительными, их деятельность будет замечена и оценена по достоинству. Гороскоп даёт положительный прогноз по продвижению в карьере, укреплению репутации, профессионального положения. Очевидно, что наилучшим вариантом при таком прогнозе будет совместная работа с коллегами и проявление инициативы, а также, возможно, лидерских качеств. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры будет помогать им в этом деле, укрепляя самодисциплину, способствуя решению организационных вопросов и упорядочиванию дел и отношений. Хороший период для сотрудничества с руководством, вышестоящими инстанциями, официальными органами. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение на весь период благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием, Сатурна с Солнцем и Меркурием, а также Марса с Луной и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Плутона с Венерой, Марса с Сатурном, Солнца с Луной. Наилучшим остаётся прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Также сохраняется благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Однако в обоих случаях в промежуток 24 – 25 апреля, под влиянием напряжённого аспекта Солнца с Луной, возникнут осложнения. Не рекомендуется в этот момент вступать в споры с окружающими, обращаться к руководству, в официальные органы, заниматься юридическими вопросами. Гороскоп отрицательно характеризует финансовую деятельность Близнецов этого периода. Плутон сформирует неблагоприятные внешние условия, а Венера негативно повлияет на внутреннее состояние Близнецов. Возможны неожиданные убытки, конфликт с партнёрами, нежелательный поворот событий. Перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуются в основном негативно. Только в промежуток 27 – 29 апреля возможна кратковременная успешная совместная деятельность. Хороший прогноз для короткой командировки. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные, но неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни скорей неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецам-женщинам следует сосредоточиться на финансовой деятельности и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Правда, здесь прогноз не полностью положительный: финансами не рекомендуется заниматься в выходные, 22 – 23 апреля, а для работы с партнёрами не подходят промежутки 17 и 24 – 26 апреля, но деятельность в остальные дни гороскоп характеризует как успешную. Полностью негативно оцениваются перспективы сотрудничества с местными деловыми партнёрами и выполнения основных профессиональных обязанностей. Напряжённый аспект Сатурна и Меркурия ослабит интеллектуальные возможности Близнецов, ухудшит отношения с коллегами, сформирует неблагоприятные условия для продвижения в работе. Не следует обсуждать рабочие вопросы с руководством, обращаться в официальные органы и юридические организации, не рекомендуется подписывать договоры, официальные бумаги. Нежелательно вступать в ответственные переговоры и проводить публичные мероприятия. Близнецам не следует принимать на себя какую-либо ответственность и проявлять инициативу. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими негативный на весь период. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются как в основном благоприятные, хотя и неустойчивые. Материальное положение благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется под влиянием гармоничных аспектов Юпитера с Венерой и Марсом, Меркурия с Солнцем, а также Марса с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Нептуном и Солнца с Венерой и Сатурном. Гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности. Также благоприятны перспективы сотрудничества с местными деловыми партнёрами – за исключением 17 апреля (в этот день не следует начинать новое дело). Прогноз по выполнению основной работы на весь период негативный. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном указывает на нежелательность осуществления собственных идей и планов. По этой причине не рекомендуется тратить время на продвижение в карьере. Отрицательно оценивается в связи с этим и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами: период не подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей и начала новых проектов. Могут возникнуть объективные препятствия, в этом случае попытки преодолеть их силой только ухудшат положение. Прогноз по одиночной деятельности отрицательный, а по коллективной – положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные, кроме 17 апреля. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные. Материальное положение благополучное.

У Раков-женщин гороскоп в профессиональном плане полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется одинаково позитивно. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по одиночной деятельности, а работа в коллективе оценивается отрицательно. Также это не очень подходящее время для продвижения в карьере. Напряжённый аспект Плутона и Солнца указывает, что в коллективной деятельности Раки столкнутся с внешними препятствиями, которые будет сложно преодолеть, и вдобавок результат окажется отрицательным. Скорей всего, Раки, пытаясь руководить коллегами, встретят сильное противодействие, на которое и будет потрачено всё время. Самостоятельная деятельность окажется успешной. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом поможет Ракам сосредоточиться и правильно распределить свои силы и внимание. В тех направлениях, которые Ракам открыты, они получат помощь от Юпитера. Подходящее время для установления новых контактов и расширения сферы деловых интересов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 24 – 25 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Венерой и Юпитером, а также Марса с Сатурном и Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Солнцем и Меркурием, а также Марса с Меркурием и Венерой. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности могут возникнуть в начале и конце периода, 17 и 30 апреля. Прогноз по работе в одиночку положительный, за исключением тех же дней, 17 и 30 апреля. Для коллективной работы не подходят 17 – 18 и 22 – 23 апреля (выходные). Гармоничный аспект Юпитера с Солнцем создаст благоприятные условия для продвижения в делах и карьере. При этом потребуется собственная активность, инициатива Львов. Наилучший период для работы по всем направлениям – с 25 по 29 число. В эти дни от Львов потребуется большая, чем обычно, сосредоточенность на работе. Подходящее время для решения административных вопросов, реорганизации, расширения сферы деловых интересов, обсуждения планов с партнёрами и заключения договорённостей, соглашений. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение недели в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение на весь период благополучное.

У Львов-женщин гороскоп в профессиональном плане тоже позитивный. Положительно оцениваются и основная работа, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовыми вопросами не рекомендуется заниматься в выходные 22 – 23 апреля (на остальные дни прогноз благоприятный). Положительный прогноз по одиночной и коллективной работе. В целом, ожидается, что деятельность по всем направлениям будет идти не только хорошо, но и непрерывно улучшаться. Поэтому, наилучшее время для работы – промежуток с 26 апреля и до конца месяца. Вместе с тем, это неподходящий период для карьерного роста. Напряженный аспект Меркурия с Сатурном указывает на нежелательность контактов с руководством и, вообще, с влиятельными людьми – во всяком случае, не рекомендуется решать важные вопросы. В первой половине периода Юпитер и Солнце будут помогать Львам при расширении их деловой сферы, движении в новом направлении, и всяческой деловой активности, а примерно с 24 апреля, эта деятельность проявится в результатах – этот период подходит и для закрепления достигнутого, и для дальнейшего развития. На всякий случай: 29 – 30 апреля рекомендуется избегать споров, даже в мягкой форме (так как они могут перерасти в неконтролируемый конфликт). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение благополучное, за исключением выходных, 22 – 23 апреля.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Ураном и Юпитером, Сатурна с Юпитером и Марсом, Солнца с Луной, а также Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Солнцем и Меркурием, Марса с Юпитером (кратковременно). Гороскоп в профессиональном плане полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами и основная работа тоже характеризуются положительно. Благоприятен прогноз, как по коллективной, так и по одиночной деятельности. При этом в первой половине периода возможность продвижения в карьере оценивается негативно (во второй половине перспективы лучше). Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером поможет Девам укрепить своё профессиональное положение, кроме того, он создаст благоприятные возможности для закладки фундамента будущего успеха, но для этого придётся приложить определённые усилия, и от Дев потребуется концентрация сил в избранном направлении. Хороший период для работы с официальными органами и юридическими организациями, а также для расширения сферы деловых интересов. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное.

У Дев-женщин прогноз в целом благоприятный, но перед выходными 22 – 23 апреля и сразу после них в гороскопе располагаются напряжённые аспекты Марса, Солнца и Меркурия, поэтому середина периода ожидается напряжённой (хотя и не очень сильно). В эти дни возможны споры и конфликты по рабочим вопросам – особенно, в основной работе. В этот период не рекомендуется обсуждать важные вопросы и принимать окончательные решения. Кроме того, желательно воздержаться от визитов к руководству. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами – но нежелательно отправляться в командировку в выходные, 22 – 23 апреля. Гороскоп даёт положительный прогноз, как по одиночной, так и по коллективной деятельности, тем не менее, самостоятельность и инициатива в этот период предпочтительна. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем обеспечит благоприятные условия для продвижения в работе, начала новой деятельности, расширения сферы деловых интересов. От Дев потребуется приложить достаточно энергии для изменения ситуации в нужную сторону, и, судя по гороскопу, они сумеют достичь значительного улучшения. Ситуация в доме, отношения с близкими до 22 апреля благополучные, а затем неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период благоприятный, за исключением 20 апреля. Материальное положение благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием, Нептуна с Венерой, Марсом и Ураном, а также Марса с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Меркурием и Юпитера с Венерой и Нептуном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается негативно. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном сформирует неподходящие условия для продвижения в этом направлении. Венера поможет укрепить контакты с партнёрами неформальным путём либо установить новые деловые связи за пределами работы. Аспект Сатурна с Меркурием благоприятен для точной интеллектуальной работы, ответственных мероприятий, переговоров, оформления документов. Марс в сочетании с Нептуном даст творческую инициативу и энергию для продвижения в делах, но Весам нужно будет следить за тем, чтобы не отрываться от земли. Хороший период для проявления лидерских качеств при работе в коллективе. Одиночная деятельность не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение неустойчивое.

У Весов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз для основной деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами, хотя в первые дни периода, 17 – 18 апреля, им нужно быть внимательными и сдержанными – напряжённый аспект Венеры и Марса будет подталкивать к конфликту. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 17 – 19 апреля: Весы могут попасться на обман, кроме того, возможны собственные ошибки и иллюзии. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами период полностью непригоден: под влиянием негативного аспекта Юпитера с Нептуном Весы будут двигаться в неправильном направлении. Если Весы будут рассчитывать продвинуться таким способом в карьере, то, по гороскопу, этот расчёт окажется неверным: их ждёт неудача. Период подходит для коллективной работы, и не подходит для одиночной деятельности. Благоприятное воздействие Венеры поможет успешному деловому общению с окружающими. Вместе с гармоничными Ураном и Нептуном, она будет способствовать творческой деятельности и проявлению инициативы в работе. В связи с этим, возможно появление новых перспектив при работе с местными партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной, Венеры с Плутоном и Солнца с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Меркурием и Венерой и Марса с Плутоном и Сатурном. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 19 – 22 апреля Скорпионы будут находиться под воздействием негативного аспекта Солнца и Меркурия. В этот момент ожидается повышенная конфликтность и неспособность Скорпионов к компромиссу с партнёрами, поэтому заниматься делами не рекомендуется. Также нежелательно в эти дни обращаться в официальные органы и юридические организации. Для основной работы лучше подходит вторая половина периода – после выходных 22 – 23 апреля. Для финансовой деятельности подходит период до 15 апреля – дальше ожидаются небольшие трудности (негативная Венера). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, будет успешным только в первой половине периода, до 24 апреля, поэтому не рекомендуется начинать длительный совместный проект. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 25 – 26 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное, за исключением 25 и 29 – 30 апреля.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но 25 апреля в работе возможны некоторые затруднения. В основной работе трудности тоже ожидаются в этот день, и кроме того, в начале периода, 17 – 18 апреля. Для финансовой деятельности не подходят начало и конец периода: 17 – 18 и 29 – 30 апреля. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается в основном негативно и поэтому не рекомендуется. Положительно характеризуется как коллективная, так и одиночная деятельность, но не рекомендуется в начале периода и 25 апреля проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Период подходит для обращения в официальные органы и решения юридических вопросов, при этом вторая его половина, с 26 апреля, выглядит более успешной. Также в этот момент возникнет благоприятная обстановка для решения хозяйственных, административных вопросов и проведения общественных мероприятий. Кроме того, с 26 апреля возможно конструктивное обсуждение деловых вопросов с руководством или влиятельными людьми. Гармоничные аспекты Солнца создадут благоприятные внешние условия для большинства видов деятельности, возможно везенье, неожиданная помощь. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 20 – 22 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 18 – 19 апреля. Материальное положение в выходные, 22 – 23 апреля, а также 25 апреля неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Луны с Меркурием и Солнцем, Солнца с Ураном, а также Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем и Луной. Они проявятся во второй половине периода, особенно, 25 – 26 апреля, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, соответственно, в этот момент Стрельцам лучше не заниматься работой и избегать споров, конфликтов. Лучше всего дела будут идти в основной работе: по гороскопу, у Стрельцов всё будет складываться удачно, и к концу месяца они добьются улучшения. Прогноз по финансовой деятельности в основном благоприятный, только в конце месяца 29 – 30 апреля (в выходные) не следует заниматься этими вопросами. То же самое относится к взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Кроме того, в выходные, 29 – 30 апреля, не рекомендуется отправляться в командировку. Гороскоп даёт благоприятный прогноз для одиночной деятельности. Коллективная работа тоже, в принципе, оценивается положительно, но в течение периода у Стрельцов периодически будут возникать сложности в общении с коллегами, и, кроме того, промежуток 29 – 30 апреля оценивается полностью негативно. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением периода 25 – 28 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном неблагоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 25 апреля.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Особенно удачным будет промежуток с 26 апреля и до конца месяца. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается, в общем, тоже положительно, но никаких значительных успехов в этом направлении не предвидится. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 19 – 21 апреля: Венера в этот момент будет влиять на Стрельцов негативно. Рекомендуется сдержанность в расходах, а также осторожность при подписании документов, предполагающих перечисление средств. В основной деятельности на большую часть периода прогноз даёт негативную оценку: под воздействием напряжённого аспекта Урана с Сатурном ожидаются различные помехи значительным изменениям в работе. Его действие будет продолжаться до 26 апреля, и в этот период не рекомендуется начинать новое дело, а также следует воздерживаться от споров и попыток давления на коллег или партнёров. Тем более что в промежуток 26 – 30 апреля ожидается успешная коллективная деятельность, и хорошие отношения окажутся очень кстати. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно (хотя на 25 – 26 апреля прогноз благоприятный, но всё же лучше ничего не предпринимать). Материальное положение благополучное, с улучшением к концу месяца.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом и Сатурном, Урана с Меркурием и Марса с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Юпитером и Венерой и Меркурия с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, при этом, по гороскопу, дела в течение периода будут идти с улучшением к концу месяца. Для решения финансовых вопросов не подходит начала периода, промежуток 17 – 19 апреля. Напряжённый аспект Юпитера с Солнцем указывает на невозможность расширить сферу деловых интересов в эти дни, поэтому нежелательны никакие финансовые решения в этом направлении. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, ожидаются ровные, спокойные отношения и последовательное продвижение вперёд. Положительно оценивается работа в одиночку. Не рекомендуется участие в коллективных действиях в промежуток 24 – 27 апреля. Козероги рискуют получить от коллег или руководства трудную задачу, с которой могут не справиться. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений преимущественно отрицательный. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к основной работе. Гармоничные аспекты Венеры указывают на значимую роль хороших отношений с коллективом и партнёрами, а связь Венеры с Сатурном и Марсом создаст благоприятные условия для упорядочивания профессиональной деятельности, укрепления своих позиций, и также для решения финансовых вопросов. Тем не менее, в финансовой деятельности опасные моменты могут возникнуть в промежутки 19 – 21 и 29 – 30 апреля. В эти дни не следует проявлять активность и пытаться преодолеть внешние объективные препятствия. Не рекомендуется в указанные периоды заниматься хозяйственными или административными преобразованиями. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть в начале периода, 17 – 18 апреля, а также 24 – 25 числа. Здесь напряжённый Сатурн будет всячески препятствовать осуществлению каких-либо изменений, и срывать любые планы Козерогов. Для работы с далёкими деловыми партнёрами не подходят промежутки 25 – 26 и 29 – 30 апреля. Не рекомендуется в эти дни отправляться в командировку, а также принимать важные решения. В целом, приоритетом в этот период должна стать задача стабилизации своего положения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном негативный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом, Юпитером и Нептуном, Сатурна с Луной, Солнца с Юпитером и Ураном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Луной и Венерой, а также Солнца. Гороскоп даёт благоприятный прогноз для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются преимущественно отрицательно. Подходящий период для работы в одиночку, коллективная деятельность, за исключением промежутка 26 – 28 апреля, не рекомендуется. Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием создаст благоприятные условия для творчества и интеллектуальной деятельности, это может помочь при решении нестандартных задач в работе и поиске новых перспектив. Но при этом Водолеи должны тщательно проверять на реалистичность возникающие у них идеи и планы. В целом, весь период будет идти под преобладающим влиянием гармоничного Меркурия, и с помощью его аспектов с другими планетами Водолеям, по гороскопу, удастся достичь неплохих результатов в местной работе – прогноз показывает плавное улучшение к концу месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений до 24 апреля благоприятные, а дальше прогноз становится негативным. Материальное положение благополучное.

У Водолеев-женщин прогноз по работе в основном благоприятный. Только 19 апреля в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются проблемы – из-за негативного влияния аспекта Меркурия с Солнцем. В этот день одновременно сложатся плохие внешние условия для работы (возникнут труднопреодолимые препятствия) и ухудшатся интеллектуальные способности Водолеев. Не рекомендуется принимать важные решения, брать на себя ответственность и вступать в спор с коллегами или партнёрами. На остальные дни прогноз положительный. Прогноз по финансовой деятельности на весь период благоприятный. При работе с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется отправляться в командировку в выходные 29 – 30 апреля, а лучше, на всякий случай, в эти дни не иметь с ними никаких дел. На весь период предпочтительна самостоятельная работа: хотя для коллективной деятельности прогноз тоже в основном благоприятный, 24 – 25 и 29 – 30 апреля возможны проблемы. В последние выходные месяца не рекомендуется начинать новое дело, особенно, совместно с другими людьми, в том числе, не следует давать обещаний и принимать финансовые обязательства. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в основном благоприятные. Материальное положение благополучное, за исключением 17 и 19 апреля.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую половину апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием, Сатурна с Венерой, Нептуна с Плутоном, а также Меркурия с Сатурном и Ураном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Луной, Сатурном и Ураном. При этом гармоничные аспекты будут действовать большей частью в первой половине периода, а напряжённые аспекты – ближе к концу месяца. Поэтому всеми важными вопросами и делами лучше заниматься до 24 апреля. Исключением является сотрудничество с местными деловыми партнёрами – здесь прогноз позитивный на весь период. Кроме того, для финансовой деятельности неудачными будут 24 и 25 апреля, а период после них и до конца апреля характеризуется положительно. В основной работе некоторые небольшие проблемы могут возникать с 26 апреля. Взаимодействие с далёкими партнёрами, в принципе, предполагается успешным, но особых успехов, по всей видимости, не будет. До выходных 22 – 23 апреля гороскоп положительно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность, а после выходных и там, и там ожидаются сложности. Поэтому во второй половине периода рекомендуется не принимать на себя ответственность, не проявлять инициативы и не вступать в споры. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин в работе с далёкими деловыми партнёрами ожидаются проблемы в период 19 – 21 апреля (на остальные дни прогноз благоприятный). В этот промежуток Рыбы будут излишне самоуверенны. По гороскопу, им не следует в эти дни проявлять самостоятельность – пусть решение будет коллективным или поступит от руководства. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Ожидается, что эта работа будет идти с плавным улучшением к концу месяца. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей и решение финансовых вопросов. Аспект соединения Нептуна с Солнцем указывает, что для Рыб в этот период сложатся особенно удачные условия для применения своих творческих способностей, благодаря чему они могут начать новый успешный проект или воплотить свои старые замыслы. Но в тот же период возрастёт опасность обмана со стороны окружающих, поэтому Рыбам нужно будет отнестись с особенной осторожностью к их заманчивым предложениям и, вообще, тщательно проверять свои идеи на соответствие с реальностью. Не рекомендуется использовать эту возможность для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются положительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение на весь период благополучное, с улучшением к концу месяца.

Москва, Денис Вербицкий

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