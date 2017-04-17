В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Публикации за 17.04.17

Южный Урал продолжает штормить.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 17 апреля, в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

При сильном ветре ведомство настоятельно рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – предупреждают в МЧС. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)».

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Напомним, усиление ветра было зафиксировано уже во второй половине предыдущей недели. Пока циклон продолжает господствовать на большей части территории Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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