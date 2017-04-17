NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Южный Урал продолжает штормить.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 17 апреля, в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

При сильном ветре ведомство настоятельно рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – предупреждают в МЧС. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)».

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, усиление ветра было зафиксировано уже во второй половине предыдущей недели. Пока циклон продолжает господствовать на большей части территории Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.17

17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / От символизма к практицизму. Гороскоп РИА «Новый День» на с 17 – 30 апреля 2017. / «Магнитка» в упорной борьбе уступила СКА из Санкт-Петербурга в решающем матче финала Кубка Гагарина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter