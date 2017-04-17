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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

На Южном Урале летают крыши и дорожные знаки

На Южном Урале летают крыши и дорожные знаки

Южноуральцы продолжают сообщать о ЧП, вызванных сильным ветром.

Как передает корреспондент РИА , один из инцидентов произошел 16 апреля во дворе дома №9 по улице Уральская.

Несколько листов кровли сорвало с крыши дома. В результате серьезные повреждения получили две припаркованные машины: у автомобиля Datsun помята крыша и повреждено зеркало, у Chevrolet Cruze разбито заднее стекло, помят багажник. Еще одна машина – ZAZ Chance – отделалась поцарапанным крылом.

«Новый День – Челябинск» , и

«Вот так неудачно выдался чудесный день светлой Пасхи для владельцев нескольких авто, – цитирует «Верстов. Инфо» одного из пострадавших. – Только чудом никого не убило летающей крышей». Кровлю сорвало сильным ветром, порывы которого достигали 16-18 метров в секунду. Автовладельцы намерены взыскать компенсацию ущерба с управляющей компании, обслуживающей дом.

Еще одно ЧП произошло на улице Бориса Ручьева. Здесь ветер повалил дорожный знак, который упал на машину.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.17

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. / 17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / От символизма к практицизму. Гороскоп РИА «Новый День» на с 17 – 30 апреля 2017.

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