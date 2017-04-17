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Челябинск

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Публикации за 17.04.17

В Копейске трехлетний малыш утонул в бассейне

В Копейске трехлетний малыш утонул в бассейне

В Копейске трехлетний мальчик погиб в бассейне сауны.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагический случай произошел днем 16 апреля на территории комплекса «Суворовские бани».

По предварительным данным, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, плескался в воде и утонул.

«Новый День – Челябинск» , и

По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека».

В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

Расследование дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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